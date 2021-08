Los industriales sanjuaninos piden revisar el decreto que exime de trabajar a mayores de 60 que no se quieren vacunar

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, generó una gran polémica. Es que el empresario dijo que habría que verificar la normativa que permite que mayores de 60 no vuelvan a trabajar cuando eligen no vacunarse. Incluso, fue más allá y aseguró que podría ser una posibilidad no pagarles el salario a quienes llevan más de 17 meses sin volver a sus puestos de trabajo. Al respecto, el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, dijo que para él sería importante revisar el decreto presidencial que le da esta chance a los trabajadores de más de 60 sin comorbilidades de no ir a trabajar cuando eligen no vacunarse.

"Hay que poner el ojo en aquellas herramientas que le permiten a mucha gente mantener una dispensa de trabajo, que no pueden hacer actividades vía teletrabajo porque están en líneas de producción y no se quiere vacunar. No me parece justo, hay que ver casos puntuales y revisar el decreto presidencial", dijo el empresario, propietario de La Platense.

Goransky aseguró que en San Juan no es un problema grave para los industriales el ausentismo de trabajadores de más de 60 años que no vuelven a trabajar y que tampoco se quieren vacunar. De igual modo, insistió: "En ese decreto el Estado debería intervenir, porque pueden haber instancias de judicialización".

El representante de la Unión Industrial informó que fue un buen punto de partida fue el Acuerdo San Juan, porque posibilitó generar acuerdos incluso con los sindicatos que representan a los trabajadores.

Lo que sí reconoció el empresario es que en San Juan la industria valoriza más a los trabajadores vacunados y que a la hora de contratar personal, priorizan que hayan recibido las dosis. "Hay una mayor valorización para el trabajador vacunado, al empleador le permite que ese trabajador genere un ámbito laboral más protegido, los clientes pueden estar más tranquilos", cerró.