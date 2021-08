El dólar blue no se movió en el ecuador de la semana

El dólar blue no se movió este miércoles y terminó la jornada ubicado en los $175 para la compra y $178 para la venta.

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 74%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 307,735 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 28 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron U$S 350 millones.

A su vez, el dólar financiero operó verde nuevamente. El MEP o “Bolsa” escaló 0,3% hasta los $ 170,41. El Contado Con Liqui se incrementó 1,2% hasta los $ 173,04.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió a $ 102. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 168,30.

Fuente: El Destape