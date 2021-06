Aguinaldo 2021: cuándo se cobra y cómo calcularlo

Junio trae consigo una buena noticia para los trabajadores en relación de dependencia ya que en este mes recibirán el primer pago del sueldo anual complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. A continuación, enterate todo lo que tenés que saber sobre cuándo se cobra, quiénes lo recibirán y cómo se calcula el monto.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo 2021?

El SAC se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los dos semestres.

Pero concretamente, según lo dispuesto por la Ley 27.073, quienes lo recibirán lo verán reflejado en sus bolsillos, en lo que es la primera cuota, la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre.

¿Cómo se calcula el monto del aguinaldo?

Para calcularlo hay que hacer una cuenta muy sencilla: dividir el mejor salario del semestre por 12 y luego multiplicarlo por los meses trabajados hasta la fecha (si se trabajó todo el semestre, para saber cuánto se cobrará en junio hay que multiplicarlo por 6).

Los pasos para calcular el aguinaldo:

1) Calcular la mitad del mejor sueldo.

2) Dividir ese monto por seis.

3) Multiplicar el resultado por los meses trabajados.

¿Cuántos meses se debe trabajar para cobrar el aguinaldo?

No es necesario trabajar durante un tiempo determinado para acceder al cobro ya que si durante el semestre (de enero a junio) una persona no trabajó todos los meses (ya sea porque comenzó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato) deberá cobrar el proporcional a los meses trabajados.

¿Cobran el aguinaldo los beneficiarios por AUH y AUE?

A los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) no les corresponde el cobro del aguinaldo, ya que este se paga a trabajadores en relación de dependencia o a quienes hayan realizado aportes en el pasado bajo ese concepto, tal como los jubilados. No obstante, quienes sí lo recibirán son los titulares de Asignaciones Familiares por Hijo, pero no de parte de ANSES.

¿Cómo calcular las horas extra y las licencias en el aguinaldo?

Cada trabajador o trabajadora deberá tener en cuenta que las horas extra o las comisiones se deben sumar al monto del salario del mes en el que fueron abonadas con el fin de calcular la mayor remuneración mensual obtenida. Sin embargo, cabe remarcar que en caso de que los horarios de trabajo se viera modificado por un acuerdo y eso hiciera que el trabajador se desempeñe durante menos horas se debe evaluar de nuevo el mes con mayor ingreso sin considerar el tiempo de trabajo.

Además, para las mujeres, la licencia por maternidad no debe ser incluida como parte del aguinaldo ya que la trabajadora no percibe su salario, sino un subsidio familiar. Por eso solo hay que considerar únicamente los meses trabajados en el semestre antes o después de la licencia. Lo mismo aplica a las licencias sin goce de sueldo, las cuales consideran para el cálculo del aguinaldo únicamente los meses en los que se abonó el salario.

La nueva Ley del Impuesto a las Ganancias excluye el aguinaldo

El Gobierno nacional reglamentó un cambio en la Ley de Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría, con lo cual cerca de 1.270.000 de trabajadores que cobran hasta $150.000 brutos ya no pagarán el tributo, a la vez que el aguinaldo dejará de formar parte del cálculo del gravamen.