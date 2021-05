Los comerciantes sanjuaninos piden volver a trabajar

"Nosotros queremos colaborar, pero no queremos seguir confinados para que no queden más comerciantes en el camino", dijo este jueves el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, respecto de cómo seguir después del 31 de mayo en la provincia. Actualmente los comercios de servicios no esenciales tienen prohibido abrir en el marco del confinamiento estricto que rige en todo el país.

"Desde el sector hemos acatado las medidas, pero el sector está muy complicado y hay varios comercios que ya cerraron", aseguró el empresario en declaraciones a Radio Colón.

Aseguró que "nuestro trabajo no es una actividad que contagia, nosotros cumplimos con el protocolo. Hay otros sectores donde las personas se contagian. En el comercio se cumple con el protocolo".