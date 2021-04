La dificultad que enfrentan las empresas para aumentar la frecuencia de colectivos

¿Cómo lograr que aumente la frecuencia de colectivos para evitar el amontonamiento en las paradas y dejar varados a pasajeros en plena era Covid-19? Es la mayor complejidad con la que se enfrentan en las empresas de colectivo. Es que desde que arrancó la pandemia, el 15% de los choferes de líneas urbanas no trabaja porque son personal de riesgo. Hay un decreto que los ampara. Las empresas aseguran que no pueden sumar más personal porque los números no les dan.

En San Juan hay 1.000 choferes de colectivo que trabajan en las líneas de transporte urbano de pasajeros. Del total, hay 150 que están de licencia desde marzo del año pasado porque padecen alguna comorbilidad que los expone a mayor riesgo de internación ante un posible contagio de coronavirus.

El panorama es distinto en todas las empresas. En la Mayo, que concentra casi todos los recorridos a Rawson y Pocito, son 40 los choferes que no trabajan; en La Marina 22. Para que un colectivo pueda cumplir con la frecuencia, deben subirse a la unidad tres choferes. Ahora solo pueden subirse dos choferes.

Si bien las frecuencias en los horarios nocturnos bajan, se necesitaría más unidades en los horarios pico. Ahora con los ingresos escalonados a la administración pública, a la escuela y al comercio, serán menores los cuellos de botella, pero hubo momentos en los que los choferes dejaban gente varada porque no entraban más pasajeros. “Cuando dejás gente en la parada, se arma lío, pero el mayor problema es si dejás varados a los niños, eso no lo podemos permitir”, aseguraron desde el sindicato UTA.

¿Contratar más personal para reemplazar a los choferes con licencia? Imposible. Esa es la respuesta categórica del sector empresario. No hay posibilidad de contratar personal porque la demanda hasta antes de las medidas restrictivas era del 80% y ahora esperan que baje al 60%. Los números son comparándolos con los previos a la pandemia.

Durante las distintas fases de la pandemia, la frecuencia y el número de pasajeros fue variando. En la fase uno, la circulación bajó mientras que a medida que se fueron flexibilizando las actividades económicas, fueron incrementándose tanto las unidades en la calle como los permisos para subir más pasajeros (se pasó de una línea de pasajeros en los asientos dobles a ambas filas completas).