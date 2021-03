San Juan pidió tarifa de gas diferencial y denunció irregularidades de Gas Cuyana

Este martes, en el marco de la audiencia pública para la actualización tarifaria del servicio de distribución de gas natural en todo el país. En un principio, de acuerdo a la expuesto por el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, las empresas del sector propusieron aumentos promedio de hasta 15% en las facturas que reciban los clientes. Por San Juan, participó el diputado nacional Walberto Allende. Pidió una tarifa diferencial para la provincia, que esté a tono con los distritos patagónicos, y denunció las irregularidades de la empresa Distribuidora Gas Cuyana (Ecogas).

El legislador sanjuanino expuso en la audiencia la necesidad de una "revisión" del esquema del ganancias de las compañías. "Hacen un análisis del congelamiento del 2019, pero no lo hacen de lo ocurrido desde 2015 hasta el presente", argumentó. Y repasó las anomalías en el cumplimiento de la ley. En 2017, por ejemplo, Allende, en conjunto con sus pares de San Juan, Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, denunciaron que Ecogas por distribuir ganancias por 620 millones de pesos sin la autorización de Enargas. "Distribuyeron como ganancias aquellos montos que tenían que invertir de acuerdo a la ley", dijo.

En otra ocasión, nuevamente los tres sanjuaninos radicaron una denuncia por "el uso regular de una excepción como es el uso del precio estimado". En ese momento, el ente sancionó a la empresa con el pago de 14 millones de pesos, que según Allende, aún no se conoce si fue cumplida. "Queda claro que esta maniobra que va en contra de los usuarios lo hacía como trabajo habitual", argumentó el diputado nacional. Asimismo, Allende comentó que San Juan "invirtió en obras alrededor 3.600 millones de pesos para mejorar el servicio". Pero aún así no hubo ningún "guiño" de la distribuidora para trabajar en conjunto con la provincia. "En San Juan no hemos tenido un gesto de la empresa Ecogas, que está con las oficinas cerradas".

En cuanto a la tarifa, en sentido estricto, el legislador pidió que la provincia tenga un beneficio especial, al igual que La Pampa. "Necesitamos que se nos mire con la misma facturación que tiene la Patagonia: que nos incluyan en esa tarifa diferencial". Y explicó que "con un invierno duro necesitamos la calefacción desde mediados de marzo hasta octubre incluso. Necesitamos una recategorización". De concretarse esta iniciativa, Allende explicó que los usuarios sanjuaninos podrían tener descuentos que van del 30% al 50%.