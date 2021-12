Por la crisis hídrica, Gendarmería sale a controlar que no haya ganado chileno en el territorio sanjuanino

Gendarmería Nacional está saliendo a controlar las zonas limítrofes para evitar que el ganado chileno ingrese al territorio provincial para pastar. Así lo confirmó el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, quien hace 20 días alertó a las autoridades sobre la presencia de al menos 10.000 animales en los valles del departamento. Esta práctica está suspendida por este año, a causa de la crisis hídrica, y buscan reforzar la seguridad para impedir el pastoreo chileno.

El ingreso de los crianceros y sus animales fue notificado por el propio jefe comunal en la zona de Los Patos Sur. "Ahora está Gendarmería notificando que se retiren del territorio. Por ahora no tenemos notificaciones si hubo presencia en estos días de ganado", apuntó Castañeda.

Por otro lado, Dardo Recabarren, director de Áreas Protegidas, también confirmó a Tiempo de San Juan que la fuerza de seguridad es la encargada de aplicar la ley de ingreso ilegal en caso de encontrar chilenos en el lado argentino. "Nosotros, en caso de encontrar animales en el territorio sanjuanino, lo que hacemos es dar aviso de la infracción a Gendarmería. Ellos aplican las leyes que corresponden", apuntó el funcionario.

Las veranadas son una actividad que practican los crianceros de la Cuarta Región en los valles de Calingasta desde hace años y permiten, en el periodo de verano, otorgar alimentos a sus animales mediante el pastoreo. Sin embargo, por segundo año consecutivo quedaron suspendidas: en 2020 fue por el contexto de pandemia de coronavirus y ahora por la crisis hídrica, lo que disminuyó la cantidad de agua disponible en la alta cordillera y valles, así como la vegetación, dijeron las fuentes.

Esta drástica medida se tomó primero desde las partes involucradas en las veranadas, como el municipio calingastino y Secretaria de Ambiente, y después fue aprobada por el Gobierno provincial, encargado de dar aviso a su par chileno. "Recomendamos no abrir los pasos por este año. Si tenemos en cuenta la situación de emergencia hídrica, es muy perjudicial que ingrese ganado porque hay menos brotes de agua y menos pastizales", sostuvo Castañeda.

En Chile, ante esta decisión, hay estado de alerta. El gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, se reunió con el alcalde de dicha comuna, representantes del mundo caprino y funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para abordar en profundidad la problemática de este tradicional sector productivo.



“No hay posibilidades de veranadas para el año 2021 y es la última respuesta que estábamos esperando, es oficial. Hemos estado en conversaciones desde hace ya varios meses con el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac y la semana pasada fue la última instancia. Yo solicité anteriormente que me pudieran oficiar sobre el resultado de si iban o no las veranadas, que estábamos muy expectantes en ello y ellos pudieron resolver en la reunión técnica que no es posible debido a la crisis hídrica que nos aqueja a nosotros y a ellos”, declaró en Chile Naranjo.