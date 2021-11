Bronca de agencieros sanjuaninos por la prohibición para vender con tarjeta en cuotas

Con un día de anticipación el Banco Central dispuso que todos los servicios contratados en el exterior que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.

La norma señala que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas – de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios.

Conocida esta medida, la preocupación y el repudio se hizo general en los agencieros, quienes nucleados en la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo emitieron un duro comunicado.

Al respecto desde el sector local también se expresaron. Consultados por Tiempo de San Juan, Silvia Yafar y Sebastián Vargas opinaron lo mismo, es una medida absurda que atenta contra el turismo.

Silvia Yafar afirmó que es una medida altamente discriminatoria. “Han castigado al turismo. Es una fantasía pensar que como no dejo salir al exterior la gente volcará su consumo acá, y eso no es así. Es altamente peligroso y tremendo lo que está pasando”, dijo.

Para Sebastián, es una medida sin sentido que golpea una vez más al sector que de a poco estaba logrando reactivarse. “Ahora debemos estudiar la situación para hablar con nuestros clientes. Solo esperamos que de alguna forma se revise y den marcha atrás con este anunció”, expresó esperanzado.

En la misma línea se expresó Nicolasa Montes, también empresaria del rubro, en comunicación con Estación Claridad. “Nos genera una sensación de angustia. Cuando pensábamos que ya estaba todo dicho, poco a poco comenzábamos a levantarnos de una de las crisis más grandes que tuvo el turismo y ahora nos salen con esto. Repudiamos enormemente esta acción del Central, es discriminatoria y es no entender el turismo, que es algo de ida y vuelta. Hasta que no entiendan esto vamos a seguir sin poder crecer”.

Ante esto, desde primera hora de la mañana se están realizando diversos encuentros en la provincia entre los miembros de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viajes y Turismo, analizando entre otras cosas, el impacto que esto tendrá en el sector que, a grandes rasgos, será negativo, y justo en la temporada alta de turismo.