Hubo un acuerdo para cortes de carne baratos: ¿cuáles y dónde se conseguirían en San Juan?

Se anunció un acuerdo nacional entre el consorcio de Frigoríficos Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) y el Gobierno Nacional. Se trata de una canasta de al menos 8 cortes de carne, con precios reducidos que se venderían durante todo el 2021. ¿Qué cortes son y cómo se aplicaría en San Juan?

Tiempo de San Juan habló con Sebastián Parra, referente y empresario del sector, quien dijo que, de darse el acuerdo, los cortes serían sólo los envasados al vacío. Es decir, que en la carnicería de barrio no se encontrarán los cortes en promoción. “El carnicero compra la media res y de ahí saca alrededor de 20 cortes diferentes, por eso no pueden poner estos cortes en oferta, ellos manejan sus precios”, dijo el comerciante. Agregó que “cuando te dicen que un corte está en oferta es porque viene envasado al vacío. No hay forma de que el Gobierno pueda manejar el precio de la tapa de asado o el ojal de costilla”.

Según informaron fuentes oficiales, los cortes que se venderán a precios populares son tira de asado: $399 el kilo (29% más bajo que en diciembre), vacío: $499 (20% más bajo que en diciembre), matambre: $549 (13% más bajo que en diciembre), tapa de asado: $429 (15% más bajo que en diciembre), cuadrada y bola de lomo: $489 (13% más bajo que en diciembre), carnaza $359 (13% más bajo que en diciembre), falda: $229 (30% más bajo que en diciembre) y roastbeef: $399 (12% más bajo que en diciembre).