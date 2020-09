Cómo es el plan sanjuanino para construir casas entre Estado y privados

“Vamos a tener 5.000 viviendas en construcción durante 2021, que es prácticamente un pico de lo que hemos tenido en la provincia, pero le vamos a asociar aproximadamente 1.000 viviendas más en asociaciones público-privadas para el año que viene, lo que esperamos que sea un verdadero éxito”, dijo el ministro de Obras local, Julio Ortíz Andino, el viernes, en la conferencia encabezada por Sergio Uñac sobre fondos de presupuesto nacional extra que recibirá San Juan en 2021, que suman $4.500 de los cuales $3.000 se invertirán en casas.

De todo el auspicioso paquete en un tema sensible como es la respuesta habitacional para los sanjuaninos, el dato de la construcción público-privada resalta porque el Gobierno lo acaba de formalizar en los anuncios y nunca antes se ha practicado en la provincia.

Este lunes, el titular del IPV, Marcelo Yornet, dio detalles sobre cómo sería esa operatoria en 2021, que surgió de los debates del Acuerdo San Juan, donde los empresarios de la construcción plantearon este escenario que redunde en más trabajo y la agilización de la respuesta estatal a la demanda de viviendas en la provincia.

“Esto surge a raíz del Acuerdo San Juan donde empezamos a trabajar formas más creativas para tener más viviendas en construcción y que no salga todo del Estado”, analizó el funcionario.

Explicó que “lo que se hará no es un barrio único de 1.000 viviendas, sino que la idea es reforzar la construcción de las viviendas, que se están haciendo actualmente donde el aporte es totalmente desde el Estado. De esta manera se seguirá construyendo, pero no será todo aporte de la Provincia, sino también de las empresas y de los adjudicatarios”

Yornet puso como ejemplo de esta nueva operatoria que una asociación civil tenga un terreno y lo vende a los adjudicatarios, quienes a su vez pagan la urbanización a una empresa constructora, hasta ahí es todo participación privada. El Estado, en este ejemplo, entra a jugar con el IPV construyendo solo la vivienda, que luego por los adjudicatarios debe ser pagada con una cuota más corta que la operatoria tradicional que contempla terreno y urbanización. Es decir, la gente paga solo la vivienda al IPV y el terreno y urbanización a privados. “Estamos hablando de un 30% del valor actual de la vivienda que está afrontado en este esquema por los adjudicatarios”.

De esta manera, el Estado tendría que invertir menos y los privados tener la iniciativa de la construcción, agilizando la obra pública también.

El funcionario advirtió que deben trabajar en la reglamentación del nuevo esquema pero que “es muy probable que de esta manera las asistencias financieras las empecemos a trabajar de esa forma”, indicó.

No hace falta una ley para implementar la participación público – privada, estimó el director del IPV, en diálogo con Tiempo de San Juan “Porque por un lado está la financiación y por otro es la adjudicación. Si estamos trabajando cumpliendo con la ley del IPV donde es vivienda única, por grupo familiar, y que no tengan ninguna propiedad a su cargo eso podemos hacerlo por el IPV. Y la financiación no tiene nada que ver en este sentido. Si se quiere trabajar en otra operatoria donde no sea necesario que sea vivienda única, eso hay que trabajarlo por otro lado, no por el IPV”. Esta salvedad no es un dato menor ya que durante el debate del Acuerdo San Juan se planteó desde el sector privado construir viviendas para los que ya tienen una, lo que ahora el funcionario descartó totalmente.

“Las entidades que cuenten con un terreno para poder realizar barrios deben trabajar para ver cómo podría hacerse. La donación al IPV es un paso que nos facilita la escrituración. Hay muchas asociaciones pero no podemos construirles a todas. El terreno es muy importante que deben ser en lugares correctos. Se puede ir viendo y analizando a ver si se puede hacer la asistencia financiera, siempre con cierto aporte de los adjudicatarios”, indicó.

El funcionario consideró como “ideal hacer 1.000 viviendas” bajo el esquema público-privado como las anunciadas el viernes pero dijo que pueden ser más o menos, ya que se va a hacer una prueba porque es un método nunca antes usado en San Juan.

Esta nueva operatoria irá a la par de las otras tradicionales del IPV, totalmente financiadas por el Estado, siendo la construcción masiva la destinada a sorteos o demanda libre.