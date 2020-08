Desde la Federación Económica piden mejor conectividad para remontar la crisis comercial

"El balance es un balance negativo. El comercio a duras penas se ha mantenido abierto y si abrimos sabemos que no se nos va a llenar de gente porque venimos de antes de la pandemia con baja. Con este proyecto de impuesto a las ganancias se va a lograr que los inversores se vayan. Es una situación delicada que va a expulsar mucha gente del sector laboral", dijo Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica, en referencia a la situación del comercio en San Juan cuando se acaba de rehabilitar el comercio vía delivery en la provincia, en diálogo con AM 1020.

El empresario expresó la necesidad de mejorar la conectividad para el funcionamiento de los comercios, ya que en este contexto de habilitación del delivery consideran que es un punto flaco del sistema y no se pueden concretar las ventas, explicó en la entrevista radial. A mediano plazo hay que prever que haya conectividad aceptable en todos los departamentos de la provincia y pedimos que departamentos alejados donde haya menos contagios tratar de que haya modalidad de comercio por DNI o en horario restringido pero permitir que pueda vender. Porque si tenemos problemas de conectividad, no podemos digitalizar los productos, es una modalidad que si bien ha venido para quedarse al comerciante sanjuanino le cuesta acceder". Reclamó una "conectividad aceptable, que sea continua, que tenga posibilidad de un intercambio racional y no que estemos en frente de una máquina una hora y no podamos realizar la operación".

"Somos conscientes, atendemos todos los reclamos y los transmitimos en tiempo y formal gobierno pero tenemos bien clara la temperatura del sector empresario, acercamos la posibilidad de acercar una norma pero hay momentos en que esta situación de la pandemia no se puede soportar más. Hay gente que si no abre, no vende, no come. Entonces es muy complicada la situación", aseguró Minozzi.

.