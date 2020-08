Programa de descuentos a jubilados: mirá cómo y dónde podés utilizarlo

El beneficio aplica para jubilados y pensionados de todo el país que cobren su prestación en una cuenta bancaria y utilicen la tarjeta de débito asociada a la misma para realizar los pagos. El programa abarca a quienes tengan una caja de IPS, BAPRO o Policía Bonaerense.

De cuánto son los descuentos

El programa ofrece hasta un 15% de descuento sobre el total de la compra en línea de caja con la presentación del DNI.

A su vez, todos los días lunes hay un 10% de reintegro automático en la cuenta bancaria, dentro de los 7 días hábiles de realizada la compra. El tope de este reintegro es de $1.000 por operación.

Qué comercios tienen descuentos

Entre los comercios adheridos se incluyen supermercados, farmacias, ópticas, librerías, jugueterías, electrodomésticos, indumentaria y materiales para la construcción.

Para saber cuáles son hay que dirigirse al sitio web del programa para consultar la lista de comercios adheridos. También es posible reconocerlos por la calcomanía pegada en su vidriera.

En el comercio se deberá abonar con la tarjeta de débito que se encuentra asociada a la cuenta bancaria en la que se deposita la prestación de Anses mensualmente. La otra opción es el reintegro, que se realiza de forma automática en la cuenta en los casos que corresponda.

Anses también puso a disposición una sección de Reclamos online en caso de que surja algún problema en cualquiera de los comercios adheridos, como que se informe que el descuento no se aplica, no se pueda verificar el DNI o el reintegro no se refleje en los depósitos de la cuenta.

Cómo adherir un comercio al programa de beneficios

Para sumar un comercio propio al programa hay que acceder a la sección Adherí tu comercio , donde se facilita la documentación necesaria para acreditar la adhesión, así como el material de comunicación para pegar en las vidrieras.