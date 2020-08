Ingreso Familiar de Emergencia: nuevos requisitos para los menores de 25 años

A través de la Resolución 16/2020 publicada este jueves en el Boletín Oficial, se establecieron una serie de cambios en el pago del bono extraordinario de 10000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) con el fin de fortalecer a los sectores más vulnerables.

"A fin de poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones", describe el documento.

Solicitantes con menos de 25 años:

Uno de los nuevos requisitos que se publicó indica que los solicitantes que tengan menos de 25 años y viven con sus padres que tienen trabajo en blanco o no cumplen con los requisitos que pide Anses para el cobro del IFE, no recibirán los 10000 pesos.

“Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional De La Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente", explica el documento.

Otro de los nuevos requisitos es que Anses pedirá a la AFIP que haga las evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales para determinar si una persona puede o no acceder al bono del IFE.

Además estableció que los presos no cobrarán el IFE: "Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto)”, indica la resolución.