Más denuncias contra las mineras que no pagan a privados por usar terrenos

La situación entre un privado y las empresas mineras que tienen los proyectos de cobre más importante de la provincia no parece acercarse a una solución y en cambio suma un nuevo capítulo. Es que el abogado Gabriel Guevara, apoderado de la empresa dueña de los terrenos donde se encuentran los proyecto Azules, El Pachón y Altar, sumó nuevas denuncia contra las empresas mineras por no cumplir con el pago de cánones mineros.

El escándalo se hizo público con una nota de Tiempo de San Juan del pasado 29 de junio, cuando se supo que la empresa CCM reclamaba pagos millonarios que nunca se habían hecho por los derechos de utilizar el terreno. Guevara en la última semana agregó 20 más y llegaron a prácticamente 40 presentaciones judiciales en las que reclama el pago de las servidumbres atrasadas, algunas por más de 20 años, que toda empresa minera debe dar al dueño de un terreno como compensación por usar caminos, aguas y como compensación.

Según el denunciante, a lo largo de los últimos años ninguna de las mineras que se instaló a explorar en las más de 320.000 hectáreas calingastinas de CCM pagó estos derechos, mientras están sacando rédito por tener las concesiones en su poder. Al igual que las 20 anteriores, las nuevas presentaciones judiciales de Guevara tienen que ver con el pedido de ponerse al día con el pago, pero también agregó dos solicitudes: que las mineras no puedan vender las acciones, para lo cual presentaron una cautelar, y que en caso de que no cumplan con las obligaciones que les retiren la concesión de los proyectos.

Este último pedido sería la situación extrema, pero según Guevara también es uno de los más importantes no sólo para CCM sino también para la sociedad sanjuanina. Es que uno de los reclamos que hace el abogado es porque las empresas que tienen las concesiones de las minas, Fortescue, Glencore, Stillwater y otros no han hecho avances en la exploración y explotación de los proyectos, reteniendo los derechos sobre las minas desde hace años, sino décadas como en el caso de Pachón, sin explotar las riquezas que son fundamentales para la provincia.

Hasta la fecha no han habido respuestas judiciales ni administrativas sobre las solicitudes de CCM, que podrían seguir sumándose, ya que Guevara no descarta sumar más denuncias y medidas cautelares. Incluso Tiempo de San Juan intentó comunicarse con Fortescue, Glencore y el geólogo sanjuanino Ricardo Martínez, dueño de varias concesiones mineras en la zona, pero no hubo respuesta.

Las minas y quiénes están a cargo

La zona que se ha convertido en escenario del tironeo acumula tres de los proyectos más avanzados e importantes para la producción de cobre en San Juan. Incluso han sido motivo de mención por parte del presidente Alberto Fernández, quien en un discurso a principio de su gestión habló sobre el valor estratégico de que las minas sean explotadas. Además hay decenas de concesiones mineras en la zona, pero se encuentra en una etapa mucho más prematura que Azules, Altar y Pachón. Los dos primeros están dentro del terreno de CCM y la última no está dentro de los límites pero sí lo están los caminos de acceso, por lo que también está sujeta al pago de servidumbres a los dueños de la tierra.

En cuanto a quiénes están a cargo de las minas, son todas empresas internacionales. Altar es un importante emprendimiento propiedad de la empresa Peregrine, que fue absorbida por la americana Stillwater y luego ingresó la sudafricana Sibanye. Pachón, la gran promesa de la actividad minera en San Juan que viene pasando de mano en mano desde hace años y nunca llega a concretarse en un emprendimiento en marcha. Hoy pertenece al gigante suizo-británico Glencore, una de las empresas más grandes del mundo. Azules pertenece a McEwen Mining, compañía que es ahora subsidiaria de Andes Corporación Minera.