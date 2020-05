Con la pandemia, qué pasa con las casas del IPV en San Juan: ¿y los sorteos?

Con la emergencia del COVID-19 muchas actividades quedaron paralizadas. No fue el caso de la obra pública y de la construcción de viviendas en San Juan. Según dijo el titular del IPV local, Marcelo Yornet, el ritmo de las obras habitacionales se mantenido durante lo que se lleva de cuarentena en un 80% y por estos días se ha retomado la construcción de barrios casi en un 100%.

El funcionario dijo que sí se ha ralentizado un poco el sistema producto de la no circulación de la gente pero que no ha habido un parate en la actividad. Lo que no se pudo concretar es el plan oficial de entregar dos barrios por mes.

El cronograma se intenta conservar y apenas se vayan terminando los barrios se van a entregar, en la medida que se pueda, apuntó Yornet. De hecho, ya hubo dos entregas con modalidad especial en medio de la cuarentena.

Actualmente hay 3.900 viviendas en construcción. Y si bien la idea es seguir avanzando, la planificación es día por día. Hay algunos barrios que podrían entregarse en mayo y hay obras avanzadas en departamentos como Chimbas, Rawson y Pocito.

¿Vuelven los sorteos de viviendas?

Aún está pendiente realizar el sorteo para departamentos alejados que quedó pendiente. Se trata del que está destinado a las familias sanjuaninas de Sarmiento, Calingasta, Valle Fértil, Iglesia y Jáchal. En este circuito, el primero de los grandes sorteos del IPV fue en 2018 para los departamentos del Gran San Juan y Pocito y se entregaron 1.421 viviendas; mientras que a mediados del año pasado se realizó el segundo, con cerca de 1.100 unidades adjudicadas para inscriptos en 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo, Albardón, Angaco, San Martín, Ullum y Zonda.

Sobre el sorteo pendiente para departamentos alejados, Yornet dijo que “cuando sea necesario los haremos”, en el sentido de que “no queremos poner una fecha y que la casa la terminemos entregando dentro de dos años, sino cuando tengamos el momento, es una cuestión de terminar las casas”. De todas maneras, manejan como muy probable echar a andar el bolillero para este grupo.

El funcionario se mostró cauto con ponerle fecha a un nuevo sorteo para Gran San Juan y Pocito, que es siempre donde más interesados hay siguiendo el procedimiento que se hace con el sistema de azar de la Caja de Acción Social.

Yornet dijo que no han recibido ayuda nacional hasta ahora y que todo se está financiando con recursos provinciales. La pandemia también afectó el nivel de recupero del IPV, indicó, ya que algunos adjudicatarios han dejado de pagar la cuota, que en promedio ronda los 3.500 pesos. La mora influye en los ingresos del organismo para destinar a construir más casas pero no es determinante, concluyó el funcionario.