El negocio millonario para San Juan que se demora por el coronavirus

San Juan debió aplazar uno de sus proyectos sanitarios y económicos más importantes debido a la pandemia que causó el coronavirus. Es que la situación de emergencia sanitaria actual obligó a frenar el proceso para recibir las inversiones internacionales que iban a permitir empezar a producir cannabis medicinal.

Según explicó uno de los integrantes de la empresa estatal creada para manejar el futuro emprendimiento, Ariel Lucero, estaban en una etapa avanzada, listos para empezar a recibir a los inversores, cuando el COVID-19 aplazó todo porque impide completar un trámite administrativo simple, pero esencial.

La producción de cannabis medicinal es una de las apuestas fuertes del gobierno local no sólo para proveer a sanjuaninos y argentinos del aceite para tratamientos médicos, sino que también es una apusta económica importante. Es que la inversión inicial, que realizarían empresas internacionales con experiencia en el tema, la producción y consiguiente toma de trabajadores y luego la venta han demostrado ser muy rentables en todo el mundo.

La provincia ya ha avanzado mucho en este tema. El pasado septiembre se promulgó una ley local para la conformación de una empresa estatal que dirija todo el proyecto, además de que garantice que la producción local sea de buena calidad, para reemplazar los productos deficientes que muchas veces reciben los pacientes.

Tras completar esto, empezaron a trabajar junto a Nación para dejar en claro los métodos y permisos y el pasado 3 de diciembre hicieron la última presentación. La idea de hacerlo en esta fecha era porque los representantes locales habían avanzado hasta ese momento con personal del Ministerio de Salud y no querían que la transición de gobierno pudiera generar demoras.

Lamentablemente, esto no se cumplió y los ex titulares del ministerio se fueron sin firmar la aprobación del proyecto, que en Argentina ya tiene un antecedente muy similar en Jujuy. Tras esto, explicó Lucero, tuvieron que volver a empezar a trabajar, esta vez con las nuevas autoridades nacionales, pero los plazos ya no fueron los que tenían planteados.

Es que según el sanjuanino, si bien hubo buena predisposición, los flamantes funcionarios debían primero ponerse al día con el estado de la ex Secretaría, rápidamente vuelta a nombrar ministerio. Además, también se habló de una posible modificación a la ley Nacional que le da marco a la producción de cannabis medicinal.

Cuando el panorama empezaba a aclararse, la pandemia de coronavirus copó por completo la agenda del Ministerio de Salud de la Nación y también de San Juan, por lo que el ansiado proyecto para producir cannabis para tratar diferentes patologías quedó en stand by.

A pesar de los actuales problemas, Lucero se mostró optimista y aseguró que apenas la situación vuelva a normalizarse esperan volver a poner en marcha el plan. Incluso, dijo, siguen en comunicación con cerca de 20 empresas internacionales que están interesadas en producir en San Juan, eligiendo cuáles son las que tienen mejores estándares de calidad. Cuando la tormenta actual haya pasado, esperan empezar a plantar y en menos de 4 meses ya podrían estar las primeras dosis de aceite de cannabis hecho en San Juan.