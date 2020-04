Qué opinan de la extensión de la cuarentena los distintos sectores económicos de San Juan

El presidente Alberto Fernández decidió extender la cuarentena preventiva y obligatoria frente al coronavirus hasta el próximo 26 de abril, lo que agudizará la complicada situación económica de los argentinos.

Ante este panorama, Tiempo de San Juan sondeó entre diferentes sectores de la economía provincial cómo fue recibida la medida anunciada por el Presidente.

Por unanimidad Hugo Goransky (presidente de la Unión Industrial de San Juan), Mauricio Turell (secretario de la Cámara de Inmobiliarios de San Juan), Fernando Lucero (empresarios del rubro de venta de motos), Juan José Ramos (presidente de la Asociación de Viñateros Independientes), Gustavo Fernández (vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan) y Marcelo Vargas (presidente de la Cámara de Comercio del Interior) brindaron un fuerte aprobado al presidente Fernández al haber priorizado la salud, pero reclamaron medidas urgentes para principalmente cuidar a las pymes y, por consiguiente, blindar los puestos de trabajo.

Una por una, las opiniones

-Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan

"Creemos que la prolongación de la cuarentena es una medida necesaria. Indudablemente que esto va a generar un problema muy grande en la población y en las empresas, pero creo que la situación ameritaba esta cuarentena y la prolongación de la misma. Con respecto a las actividades, se está evaluando y se está viendo cómo se puede solucionar. Más que por un tema económico, por las necesidades que tiene que haber en las distintas empresas y en las cadenas de producción de los productos esenciales. Hacen falta medidas que acompañen aún más a las pymes, que están viviendo momentos muy difíciles. Medidas que le permitan no solo hacer frente a los sueldos, sino que le quiten preocupaciones que tienen que ver con vencimientos e intereses y toda la problemática de la cadena de pago. Está claro que sin empresas es muy difícil que el trabajo pueda seguir”.

-Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes

“Todas las medidas están bien, pero las que tienen que ver con las pymes en la práctica todavía no las vemos. Los bancos en general no quieren prestar un peso a las pymes. No conozco a nadie que en San Juan algún banco le haya prestado un peso. Peor aún a quien se le ha vencido algún crédito y ha caído en mora. A esa pyme directamente no le van a prestar y no tiene escapatoria. Se debe implementar una amplia refinanciación, y a su vez darle el apoyo económico para que pueda subsistir. El gobierno habla de controlar los precios controlando los grupos monopólicos que dominan la comercialización y eso está muy bien, pero tampoco lo vemos en nuestra actividad. El presidente del INV no está apoyando a los viñateros aplicando medidas que le hemos pedidos casi todas las entidades viñateras del país, que sí son apoyadas por el gobierno de San Juan, para mejorar los precios de la uva y el vino de traslado. Para él es como si siguiera Macri gobernando. El Gobierno nacional debe atender como prioridad la lucha contra el coronavirus, pero no debe descuidar la marcha de la economía, sobre todo aquellas actividades que como la nuestra pueden generar recursos, empleos y alimentos”.

-Fernando Lucero, empresario del rubro de venta de motos

“La medida que tomó el presidente Alberto Fernández de extender la cuarentena me parece bien desde el punto de vista de una forma más óptima para combatir la pandemia, pero para la parte económica hay muchas falencias, sobre todo para las pymes. Con la medida de los bancos se están quedando cortos. La ayuda que iba a venir para hacer frente a los sueldos no está llegando a las pymes. Con respeto a los créditos, los montos que otorgan son muy bajos para el nivel de actividad o de deuda que pueda llegar a tener una empresa. La tasa tampoco es tan baja. Al no haber actividad económica cualquier tasa va a ser alta. Es complejo para las empresas subsistir. Estamos atravesando un periodo grave desde lo sanitario, pero creo que va a ser letal para la parte económica. Sí nos vamos a ver beneficiados nosotros y también nuestro clientes, con la posibilidad de prestar el servicio de taller. Hay que tener en cuenta al personal policial que cumple su función en motos como así también los que trabajan en el servicio de delivery. Todos ellos van a volver a contar con el servicio de mantenimiento y reparación”.

-Gustavo Fernández, vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan

“Estamos todos de acuerdo en el que el tema sanitario es prioritario, pero también entendemos que esto debe darse en un marco de equilibrio con los aspectos económicos. Esto no tiene que ver con la defensa de intereses particulares, sino que detrás de la economía está el trabajo y es una realidad que sin trabajo no hay salud. Poco a poco se está empezando a dimensionar el aspecto económico que todo esto tiene y desde distintos sector empresarios estamos tratando de arrimar ideas, al Gobierno Nacional y Provincial, parar tratar de ir reactivando algunas actividades dentro de un marco de crisis y de protección social. Lo primero que tenemos que hacer en proteger a los sectores de riesgos, adultos mayores y personas con patologías de base. La empresas no tienen capacidad para subsistir durante tanto tiempo paradas y las ayudas del Gobierno son bastante pobres, en el sentido de que hay mucho anuncio pero poca cosa concreta. En estos días se ha facilitado el crédito bancario, pero sigue siendo muy restringido el acceso de las empresas”.

-Mauricio Turell, secretario de la Cámara Inmobiliaria de San Juan

“Me parece bien, pero urge que se considere a monotributistas clase C y D y al sector inmobiliario. Se puede lograr la digitalizando el Registro de la Propiedad y Catastro, y validar la firma digital. Esto automáticamente pondrá también en actividad a escribanos”.

“Varias inmobiliarias quedaron con operaciones cerradas sin poder concluirlas por esta situación. No olvidemos que si esto se logra el Estado Provincial y Municipal también se benefician con pagos sellados mediante escrituras, OSSE, Rentas y cancelación de deudas de tasa municipal".

-Marcelo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio del Interior

“Para el comercio no hay ninguna medida. Sigue trabajando al 20%. Necesitamos asistencia económica urgente porque el comercio chico ya no tiene plata. Hay mucha gente que está en negro y a los que tienen monotributo no les alcanza, que son la mayoría de los comerciantes de San Juan y el interior. No tienen un peso para pagar el alquiler, para pagarle al empleado, no tiene un peso para subsistir él”.