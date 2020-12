De cuánto será el bono de fin de año para estatales sanjuaninos: López adelantó algo

El Gobierno de la Provincia definirá la próxima semana de cuánto será el bono de fin de año para trabajadores estatales y, en ese contexto, la ministra de Hacienda Marisa López adelantó algo de lo que sería el monto que entregarán. A los micrófonos de Radio Sarmiento, la funcionaria advirtió que el plus "no será menor a los 7 mil pesos".

Aunque todavía no hay una cifra establecida, desde la cartera financiera ya le acercaron al gobernador Sergio Uñac las propuestas del monto total y la forma en que será otorgado.

En 2018 y 2019 no hubo ese tipo de beneficio económico ya que estuvo vigente la cláusula gatillo. La última vez que se entregó un bono fue en 2017 y se pagó en dos veces.

Si bien la ministra reconoció que algunos gremios manifestaron que la suma debía ser cercana a los 10 mil pesos, aclaró: "Si el bono fuera diez mil, que no es, no es el monto, solo eso implicaría 420 millones de pesos para la provincia. Si bien no es un monto muy significativo para cada empleado, es un monto importante para la provincia".