Gran preocupación en el comercio sanjuanino por el fin del IFE y de la ATP

Así como la llegada del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo a la Producción (ATP) como medidas de emergencia durante la pandemia significaron grandes inyecciones de dinero al sistema financiero de San Juan, ahora que se anunció desde Nación la quita de estos planes, reina la preocupación por el fuerte impacto negativo que ya anticipan desde el sector comercial de la provincia. El IFE derrama directamente en el consumo porque se paga a la gente, mientras que el ATP sostiene a las empresas en crisis con el pago de medio salario.

"Nos preocupa, porque en una situación como la que estamos hoy, con las ventas negativas de estos últimos años, preocupa porque hay muchos comercios y pymes que están siendo muy vulnerables y estas ayudas les venían muy bien. Pensar en tener que enfrentar sueldos de fin de año, medio aguinaldo, nos vamos a ver muy complicados. Además, a nosotros nos venía muy bien el IFE porque hacia las veces de otro medio aguinaldo y beneficiaba mucho a los departamentos, que se gasta todo ahí, y son los más complicados", analizó el presidente de Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez.

Por su parte, Guillermo Cabrera, referente local de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) evaluó en diálogo con Tiempo de San Juan que "Ya preocupa sobremanera achicar los ATP y seguramente las ventas que ya han estado caídas vamos a tener otro impacto más sin el IFE". La CAME San Juan convocó a una reunión para tratar especialmente este martes la situación de las empresas locales sin estas ayudas oficiales, según informó Cabrera.

Según se informó desde la oficina provincial de ANSES oportunamente, el pago del tercer IFE, que involucró el pago de 10.000 pesos a 165.835 sanjuaninos inyectó en el sistema financiero local 1.658 millones de pesos. Por otro lado, los sueldos de al menos 2.500 trabajadores sanjuaninos fueron pagados al inicio de la cuarentena con ATP en la provincia, según datos de misma repartición. Y serían alrededor de 15.000 ahora.

¿Qué harán los comercios sanjuaninos sin estos programas de asistencia? "Sin estas ayudas la idea es agudizar el ingenio pero es realmente complicado. Por ahí ayuda que las ventas de diciembre supuestamente son las mayores del año pero le apuntamos a que el poder adquisitivo se levante un poco. Lo cierto es que hay artículos que no se venden nada, hay negocios que pasan 3 días y no entra nadie", remarcó Rodríguez.

Según las mediciones de la Cámara de Comercio de San Juan, hasta que no termine el año no se sabrá cómo impactó la pandemia en el global de las ventas. Pero el cierre por cuarentena más al recesión económica general de este 2020 terminó de azotar al sector que ya venía castigado en los últimos años, dijo Rodriguez. En octubre, registraron un 24% de caída en las ventas, situación negativa que ha sufrido un amesetamiento en los últimos meses gracias a estas inyecciones de dinero con el IFE y ATP que se notan y mucho, dijo, pero no es suficiente para salir adelante. "Esperamos que el gobierno nacional los pueda reemplazar", concluyó expectante el líder de los comerciantes sanjuaninos.