Empleados de Comercio: acordaron suma fija de aumento y renegociación paritaria en enero

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios que representa a 1,2 millones de trabajadores acordó con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) un incremento salarial de suma fija y un bono que se pagará hasta marzo en seis cuotas que equivale a 30 mil pesos en total. Aquellos empleados que tengan una jornada laboral reducida tendrán una disminución en el ingreso por el bono.

"Quedan incorporados a los salarios básicos de todas las categorías la suma de 4000 pesos otorgada mediante el DNU 14/2020 y la suma de 2000 pesos otorgada mediante el acerdo de Comercio del 27 de Febrero", establece en el artículo 1 el acuerdo que lleva la firma de Armando Cavallieri, el sindicalista de Comercio, indicó El Destape.

Luego establece el pago de un bono extraordinario de 30.000 pesos en seis cuotas de cinco mil pesos. "En atención al carácter excepcional, no habitual ni regular de la asignación acordada, los importes correspondientes a esta gratificación se abonarán con carácter no remunerativo, no incorporándose a los salarios básicos y adicionales fijos, y no será contributivo de ningún efecto ni generará aportes y contribuciones a los subsistemas de la seguridad social", informa la paritaria.

Las sumas fijas de aumento favorecen más a los trajadores con bajos salarios y perjudican a quienes tiene un sueldo mayor. Si un trabajador cobra 30 mil pesos mensuales, los 5 mil pesos de aumento significarán una suba del 16,6 por ciento, mientras que para un empleado que cobra 60 mil pesos será un incremento del 8,3.

En el artículo 3, el acuerdo establece que el bono extraordinario no será pagado en su totalidad a los trabajadores que por la pandemia tengan una jornada parcial o hagan tareas discontinuas.

"Para el caso de los trabajadores que laboren en tareas discontinua o a tiempo parcial o bajo régimen de jornada reducida, legal o convencional, o que hayan incurrido en ausencias por causas injustificadas, el monto a abonar por esta gratificación extraordinaria por única vez, será proporcional a la jornada laboral cumplida", sostienen en el acuerdo.

Desde sectores disidentes a Cavallieri en Comercio se preguntan si ese bono se les recortará a las personas que tengan licencia por ser personal de riesgo en la pandemia del coronavirus. Entre las criticas figura la posición de Mario Amado, titular de la agrupación La Voz de Comercio, quien no descartó medidas de fuerza para exigir un mejor acuerdo.

"El acuerdo fue hecho a la medida de las necesidades de los empresarios. Se empieza a pagar desde octubre cuando en realidad la paritaria de venció el abril. Exigimos una negociación para los trabajadores y trabajadoras esenciales que esté a la altura de nuestras necesidades . Esta claro que se termina beneficiando con este acuerdo a las grandes empresas que no dejaron nunca de trabajar", expresó Amado.

En el acuerdo establece que en enero la Cámara de Comercio deberá sentarse a dialogar nuevamente con los trabajadores para acordar una nueva suba salarial.