¿De corrido o partido?: el comercio del centro sanjuanino decidió cómo abrirá sus puertas

El Centro Comercial de la Ciudad de San Juan comunicó que consensuó con el Comité COVID-19 de la provincia, en base la opinión de la mayoría de los comerciantes de la Capital, el horario de atención al público en los comercios de la ciudad, de acuerdo a lo que establece la Ley 11544 sobre Jornada de Trabajo y la Ley de Contrato de Trabajo 20744 en vigencia, y en cumplimiento con lo establecido con el comité COVID-19 de la provincia en el actual estado de cuarentena obligatoria establecida por el Gobierno Nacional, el horario de comercio actual es el que se detalla a continuación:

-Comercio a cielo abierto

Lunes a sábados

Mañana de 9:00 a 13 horas

Tarde de 17 a 21 horas

-Shoppings y centros comerciales:

Lunes a domingo de 11:00 a 21 horas

Según fundamentó el Centro Comercial, la decisión responde a que "la provincia de San Juan posee una característica diferenciadora respecto a otras zonas del país por su alta incidencia solar en época estival, lo que lleva a adoptar recomendaciones de salud de protección a la posición solar y a las altas temperaturas, lo que nos obliga a efectuar un corte en el horario de trabajo en las horas picos de temperatura y radiación solar".

La institución aclaró que este horario ha sido establecido por votación de la mayor parte de los comerciantes y asociados del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan a través de las consultas y relevamientos que periódicamente lleva a cabo la asociación para conocer la opinión sugerencias y aportes de todos quienes tienen quienes forman parte de este sector económico.

Contrapunto

La medida se da en medio de una contrapunto, ya que desde que se salió de Fase Uno en la pandemia, el Gobierno había dispuesto una franja de horarios amplia que permitía a los comerciantes decidir abrir de corrido o partido, con lo que en los últimos días se veía que de 10 comercios, 7 dueños decidieron abrir con horario cortado, y sólo 3 continuó usando el horario de corrido, según cifras del Sindicato Empleados de Comercio. Días atrás, un sector de los trabajadores salió a la calle a pedir que se establezca sólo el horario de corrido, pero la patronal resolvió adoptar el horario desplegado en dos, que es el tradicional antes de la pandemia. El gremio históricamente viene pidiendo por el horario de corrido.

"Esto se da a partir del anuncio del Gobierno desde el 5 de septiembre de la flexibilización que por ley en la República Argentina se puede ejercer por ley el comercio desde las 8 a las 21, a partir de ahí a través de las consultas, dese el centro comercial, optaron por el horario partido, como históricamente se desarrolló el comercio en San Juan antes de la pandemia. Con esto quiero decir que hemos tenido eventualmente un horario de corrido impuesto por esta eventualidad de la pandemia que en algunos casos ha venido bien y en otros no. Con los condicionantes climáticos que tenemos que son inevitables obviamente no solo el comercio sino que no se aconseja llevar ninguna actividad a la siesta", dijo este jueves -en diálogo con AM1020- el presidente de la entidad y empresario Dino Minozzi.

"El horario de corrido no es un capricho o algo arbitrario, el comercio tiene cuatro actores que son la administración pública, el transporte, el sistema financiero y el comercio, entre los cuatro deben elegir la mejor opción para el cliente. Si salgo a establecer un horario sin hablar con las otras partes soy un iluso", sentenció.

Sobre los reclamos de los trabajadores de atender de corrido, dijo tajante: "Creemos que bajo lo sucedido es llegar a las circunstancias y dialogar si es conveniente abrir de corrido en invierno hasta octubre, pero hoy en pandemia, con la baja de comercio que no podemos recuperar el 40% de la gente, yo me ocuparía por mantener las fuentes de trabajo no sé si es tan importante el horario ahora dado que en poco tiempo podemos tener más comercios cerrados".

"El horario cortado es conveniente para el público en general, no es una decisión apresurada", argumentó Minozzi. "Nadie sale a comprar a las 3 de la tarde", concluyó.