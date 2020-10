Sin subas en carnes y alimentos, crece la incertidumbre entre proveedores locales

Luego de que el Gobierno Nacional autorizara una suba de precios que como máximo fue del 5%, en productos que estaban congelados, almaceneros mayoristas locales comentaron que la situación no ha variado demasiado aunque describieron que en el panorama reina la incertidumbre, al igual que en el sector de la carne.

Tiempo de San Juan consultó con los referentes en esas áreas y ambos coincidieron con que el contexto es complejo para los formadores de precios, ya que están pendientes de otros factores para poder configurar las listas, en el caso del rubro alimenticio.

Por ejemplo, el propietario de América Mayorista señaló que por ahora no hay novedades de precios pero destacó que existen ciertas presiones de parte de los empresarios a Nación para que aumenten. "Hay tensión porque hay intereses muy marcados. Además están atentos a los incrementos que puedan haber en las tarifas. Sin dudas, eso va a tener efectos en los precios de los productos. Estamos como dentro de una olla a presión", detalló Carlos Icazati.

Por otra parte, desde los proveedores de la carne en San Juan manifestaron que sólo hubo una suba de un 5%, la que recién se sentirá la próxima semana y que la aplicaron los frigoríficos. Sin embargo ahí no se cerraría la cifra que podría incrementar a lo largo de la cadena de valor con recargos que están relacionados al combustible y los servicios esenciales.

"El frigorífico pone su aumento, pero también están los incrementos que ponen la faena y la distribución. Es por ello que ahora no te puedo dar un valor concreto sobre la suba que puede haber", manifestó el abastecedor Sebastián Parra y agregó: "No sabemos cuánto van a incrementar las tarifas. Hoy la boleta de energía es tan preocupante para el comerciante como lo es el alquiler; tampoco sabemos si van a aumentar los sueldos. La verdad es que no se pueden hacer demasiadas proyecciones".

Al mismo tiempo, el referente del sector de carnicerías sostuvo que son tiempos duros en los que han cerrado varios negocios. "Venimos de semanas muy duras, con una caída de las ventas del 50% desde el Día de la Madre hasta hoy. Si bien es cierto que es fin de mes, a más de uno se le complicó y decidió cerrar sus puertas", sentenció.

La jugarreta de los empresarios

Según las fuentes consultadas, como Nación no permite las subas en los productos esenciales que se encuentran integrados en el programa 'Precios Máximos', a los que sólo autorizó un incremento de 5% como máximo, los empresarios han encontrado la forma de subir los precios reemplazando los productos.