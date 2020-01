El Ministro de Minería estuvo en Casposo, la mina calingastina que frenó su producción 

En los últimos meses de 2019 Calingasta se ha convertido en el foco de todas las expectativas de la minería sanjuanina, tras el avance de algunos proyectos de cobre, varios de ellos impulsados por las exigencias del Estado. Pero algunos meses antes era también el lugar de una de las peores noticias que dio la industria local: el cese de explotación de la mina Casposo. En medio de este cambio de rumbo, el flamante ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, realizó una visita al estratégico departamento cordillerano.

El funcionario mantuvo varias reuniones, pero llamó la atención especialmente una, la que tuvo con las autoridades de la empresa Austral Gold. En el encuentro el gerente general de la empresa, Rubén Femenía, tuvo oportunidad de mostrar al ministro, el intendente Mario Castañeda y otras autoridades de Minería cuáles son los avances en exploración que han realizado en los últimos meses.

Es que tras el freno de la exploración, Austral Gold retomó los trabajos de exploración en la zona, en búsqueda de nuevas zonas donde volver a trabajar. Incluso, adelantaron que hubo buenos resultados en la zona de Manantiales, donde se encuentra Inca 3, Julieta y Cerro Pelado, tres puntos prometedores que podrían tener la riqueza de mineral suficiente como para asegurar la reactivación de la mina.

Volver a poner en marcha Casposo es crucial para la economía calingastina, que se vio afectada cuando la empresa dejó de extraer mineral, lo que causó que más de 280 personas se quedaran sin trabajo. En el momento el Estado emitió duras críticas contra la empresa, sobre todo porque supuesta había un compromiso de no despedir hasta que no se asegurara la situación, que no se cumplió.

Poco después de esto el inicio de la obra del Dique Tambolar se convirtió en un rescate para los trabajadores calingastinos, pero aun así la vuelta a la producción de la mina sigue siendo fundamental para la economía del departamento cordillerano. Es que en sus mejores momentos, Casposo generaba hasta 1700 puestos de trabajo. En la actualidad la mina sigue teniendo personal activo, enfocado a las tareas de explotación, además de haber invertido en los últimos 4 años un total de $665.153.270.