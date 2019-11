El futuro titular del INDEC dijo que la inflación 2020 será del 40%

Marco Lavagna, quien se hará cargo del INDEC cuando durante el gobierno de Alberto Fernández, explicó cuáles son las previsiones que tienen en cuanto a la inflación para los próximos años. En diálogo con Luis Novaresio, el técnico explicó que el efecto arrastre de los índices de 2019 marcarán la agenda de precios del 2020.

"La inflación de 2019 es tan alta que hagas lo que hagas no vas a tener menos de 25 o 30 puntos de base el año que viene. Después dependerá del tipo de cambio y del proceso de reestructuración de la deuda” explicó el hijo de Roberto Lavagna. Este número coincide con lo que adelantó el BCRA en su última estimación y sería el de referencia para el próximo Presupuesto Nacional.

En cuanto a las predicciones a futuro, para Lavagna la inflación irá en una baja importante y prevé que en tres años podrían bajar a un dígito anual, algo que no sucede desde 2006 (9.8% según el INDEC). El futuro funcionario sí reconoció que la cartera que tomará tiene el mérito de que "hoy nadie tiene dudas de que la inflación es la que dice. Es un mérito".

Pero el mientras tanto no augura ser nada fácil. Es que el economista adelantó que que el dólar está comenzando a quedar atrasado tras las últimas devaluaciones y esto podría significar nuevas variaciones de precio. Lavagna adelantó que "la política de fondo no debe ser la convertibilidad, porque eso te llevaría a cometer los mismos errores. Argentina no puede seguir en crisis, hay que lograr un tipo de cambio competitivo pero estable”