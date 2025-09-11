Dos grandes empresas mineras podrían pasar a manos provinciales

En un movimiento estratégico clave, previo a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el Gobierno nacional está evaluando, según publicó TN, la transferencia de dos empresas públicas, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) , a las provincias, para "sacarse de encima" empresas que no generan rédito y, al mismo tiempo, profundizar los contactos con líderes provinciales.

Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), la empresa que opera la mina de carbón de Santa Cruz y los servicios ferro-portuarios en Punta Loyola y Río Gallegos, ha sido recientemente transformada en una sociedad anónima bajo el nombre de Carboeléctrica Río Turbio S.A.. Aunque figura en la Ley Bases para una privatización parcial, el Estado debe mantener una participación mayoritaria, poseyendo el 95% de las acciones a través de la Secretaría de Energía y el 5% restante en manos de la Secretaría de Minería.

Sin embargo, esta empresa, creada en 1958 para explotar la cuenca carbonífera y abastecer de combustible sólido al mercado interno, arrastra un déficit operativo de $6.503 millones, según el último informe fiscal del Ministerio de Economía. Sus ingresos por transferencias corrientes alcanzan los $24.040 millones, pero sus gastos ascienden a $30.543 millones, de los cuales $23.987 millones se destinan a remuneraciones. El Ejecutivo ha estado en negociaciones con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, desde hace meses para acelerar la transferencia de estas acciones.

YMAD: El Atractivo Minero de Catamarca con Resultados Positivos

Por otro lado, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicada en Catamarca, presenta una situación financiera más favorable. Creada en 1959 para la exploración y explotación de minerales en la zona de Agua de Dionisio, cuenta con una estructura de capital tripartita, distribuida entre la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Poder Ejecutivo Nacional. Financieramente, YMAD cerró el primer trimestre con un resultado positivo de $8481 millones, con ingresos de $22.357 millones y gastos de $13.875 millones. El Gobierno ha mantenido diálogos con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para la transferencia de esta compañía.

Estrategia Pre-Electoral: Bajar Tensiones y Buscar Concesiones

La decisión de ceder estas empresas a las provincias se enmarca en un contexto de negociaciones con los gobernadores, y el objetivo claro de "bajar las tensiones en la previa de las elecciones nacionales del 26 de octubre". Funcionarios clave como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Lisandro Catalán (Interior) han recibido a gobernadores como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y tienen previsto convocar a otros como Claudio Poggi (San Luis) y al sanjuanino Marcelo Orrego.

Aunque el oficialismo insiste en vetar la ley que coparticipa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), reconoce estar dispuesto a negociar otro tipo de concesiones. La transferencia de YCRT y YMAD se presenta así como una de las herramientas más tangibles del Gobierno para conseguir el apoyo de las provincias, especialmente en la crucial antesala electoral.