Docentes de departamentos alejados se unen a la jornada de protesta

Las temperaturas bajo cero no frenaron a los docentes de Jáchal, Valle Fértil, Iglesia y Calingasta. Mientras en Capital miles de docentes hacen la vigilia en inmediaciones del Centro Cívico, en los departamentos alejados esperan el resultado de la reunión paritaria adhiriendo a la medida de fuerza, por lo que no hay asistencia a las escuelas. Pero no solo eso, sino que los docentes decidieron salir a las calles y movilizarse.