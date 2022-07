Stephanie Demner y una increíble revelación sobre su embarazo: "Fue muy duro"

Impresionante El nuevo cuerpo de una de las hermanas Pombo: no vas a poder creerlo

“Últimas horas, días, semanas con este cuerpo que fue cambiando e increíblemente a lo largo de los meses no paró de sorprenderme”, escribió la influencer en una profunda reflexión que publicó en redes sociales.

Stephanie Demner está embarazada de una nena a la que llamarán Arianna pero su embarazo no fue para nada fácil sobre todo porque pasó de ser una chica con un cuerpo sumamente hegemónico a subir 19 kilos producto de la gestación.

sephanie demner.webp Stephanie Demner y Guido Pella.

“Siendo modelo desde tan chica y condicionada desde mi adolescencia a no poder pesar más de ‘tantos kilos’ fue muy duro ver en cada control y todas las semanas como el número en balanza no paraba de subir. Y volví a entender que no es más que un número y que lo importante es la salud que sí tengo”, reconoció la blonda.

Las redes sociales, además, suelen ser la guarida de las personas más hirientes y Stephanie Demner tuvo que recibir cientos de comentarios que opinaron sobre su cambio corporal. "¿Fue fácil? No. Recibí comentarios súper lindos y también algunos bastante hirientes”, aseguró.

stephanie demner.webp

Sobre su aumento de peso, la novia de Guido Pella se mostró despreocupada y sostiene que ya no le importa lo que digan u opinen de ella. “Si bien hace años el peso dejó de preocuparme porque tuve que ocuparme de mi salud, fue todo un desafío para mi aceptar este nuevo cuerpo y sentirme cómoda. Estoy fuerte. Sana. Y esperando lo mejor de mi vida”, cerró. No opinar de cuerpos ajenos, es una lección que debimos haber aprendido hace rato.