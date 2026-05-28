viernes 29 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Historia

Detienen a la mujer más buscada de Alemania: casi 30 años de persecución

Daniela Klette fue detenida tras casi 3 décadas de ganarse el título de "la más buscada" de Alemania. En ese tiempo de clandestinidad, participó en al menos tres robos por casi 3 millones de euros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Daniela Klette, hoy y ayer

Daniela Klette, hoy y ayer

Daniela Klette (67 años, caso 1 Ks 112/24, sentencia del 27 de mayo) es una exmiembro de la tercera generación de la Fracción del Ejército Rojo (RAF), la organización armada de extrema izquierda que marcó la Alemania de la Guerra Fría. Durante décadas fue considerada “la mujer más buscada de Alemania”, al permanecer prófuga desde los años noventa hasta su detención en el año 2024. Tras la disolución oficial de la RAF en 1998, Klette no reapareció públicamente, sino que pasó a la clandestinidad junto a otros miembros del grupo. Durante ese tiempo, según la Justicia alemana, formó parte de un trío que perpetró robos armados entre 1999 y 2016, acumulando unos 2,7 millones de euros.

Lee además
soberania blindada: alemania y francia pactan un doble mando sobre la mayor fabrica de tanques de la ue
Estatización

Soberanía Blindada: Alemania y Francia pactan un "doble mando" sobre la mayor fábrica de tanques de la UE

La clave de su arresto llega tras más de tres décadas de fuga: fue detenida en febrero de 2024 en su apartamento de Berlín, donde vivía bajo una identidad falsa. Llevaba una vida aparentemente normal, integrada en la comunidad local con otro nombre e identidad. Su localización fue posible gracias a una combinación de años de investigación policial y a la aplicación de nuevas tecnologías, incluido el reconocimiento facial y pistas externas. En el registro de su vivienda, la policía halló armas automáticas, munición, dinero en efectivo, oro y documentación falsa, lo que reforzó las acusaciones. Su detención responde, por tanto, no tanto a su pasado terrorista (que en muchos casos sigue siendo judicialmente complejo) sino a delitos comunes posteriores (robos, secuestro y armas) cometidos en clandestinidad para sostener su vida fuera de la ley.

La RAF, también conocida como grupo BaaderMeinhof, fue una de las organizaciones terroristas más relevantes de Europa occidental en el siglo XX: nació a finales de los años 60 y se consolidó en 1970 en Alemania Occidental; estaba inspirada por ideologías marxistas, antiimperialistas y antifascistas. Sus miembros promovían la “guerrilla urbana” contra el Estado y el capitalismo. Fue una organización que durante décadas llevó a cabo atentados con bombas, secuestros y assesinatos selectivos de líderes políticos y empresariales. El balance fue de, al menos, 34 muertos además de una enorme conmoción política en Alemania. Aunque el grupo se disolvió oficialmente en 1998, algunos miembros (como el caso de Klette) continuaron en la clandestinidad, formando lo que se conoce como “tercera generación”.

Durante el juicio 2025-2026, Klette mantuvo una línea clara y sencilla: no reconoció los hechos criminales por los que fue juzgada, evitó responder directamente sobre los robos y utilizó sus intervenciones para lanzar discursos de corte anticapitalista. De hecho, en una de sus pocas declaraciones formales, se limitó a mostrar que era “consciente de su situación”, sin aportar detalles incriminatorios.

Después de un juicio de 14 meses llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, el tribunal regional de Verden la declaró culpable de seis cargos de robo agravado en relación con secuestro para obtener rescate y posesión de armas militares. Aunque el caso no juzgaba directamente los atentados históricos del grupo, la sentencia sí tiene un valor simbólico, ya que marca el cierre judicial de uno de los últimos capítulos vivos del terrorismo de extrema izquierda alemán.

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital
Triste noticia

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital

imagen ilustartiva.
Caso en Trinidad

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

La Justicia de Córdoba dictó un fallo inédito al determinar que la muerte de Melín Agustina Sartori, 24 años, se produjo por efectos adversos vinculados a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.
Fallo inédito

La Justicia determinó que una joven cordobesa murió por efectos de la vacuna Sputnik

Tras ser condenados a prisión, el extenso prontuario del Narigón y las críticas a la exencargada del Registro Civil de Pocito
Perfiles

Tras ser condenados a prisión, el extenso prontuario del "Narigón" y las críticas a la exencargada del Registro Civil de Pocito

Facundo Herrera y Bruno Olivera hace dos semanas juntos en una actividad
Camino al 2027

El hijo de una gremialista icónica de los 2000, pieza clave del armado de La Libertad Avanza en Rivadavia

Te Puede Interesar

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del consentimiento para salvar al abogado Gustavo De la Fuente
Juicio

El imperio de la trata virtual: el crudo relato de cinco mujeres y la estrategia del "consentimiento" para salvar al abogado Gustavo De la Fuente

Por Pablo Mendoza
El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.
Clima

San Juan tendrá un viernes agradable y con sol pleno antes del fin de semana

Así quedó el dormitorio de la pareja de comerciante tras el ataque de los ladrones en esa vivienda de Pocito.
Golpe millonario

Hace una semana salió de terapia intensiva y ahora le robaron $25.000.000 de su casa en Pocito

El Huevo tenía que estar: qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial
Opinión

"El Huevo tenía que estar": qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial

Boca perdió con Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores
En la Bombonera

Boca perdió con Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores