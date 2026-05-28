Detienen a la mujer más buscada de Alemania: casi 30 años de persecución

Daniela Klette (67 años, caso 1 Ks 112/24, sentencia del 27 de mayo) es una exmiembro de la tercera generación de la Fracción del Ejército Rojo (RAF) , la organización armada de extrema izquierda que marcó la Alemania de la Guerra Fría . Durante décadas fue considerada “la mujer más buscada de Alemania” , al permanecer prófuga desde los años noventa hasta su detención en el año 2024. Tras la disolución oficial de la RAF en 1998, Klette no reapareció públicamente, sino que pasó a la clandestinidad junto a otros miembros del grupo. Durante ese tiempo, según la Justicia alemana, formó parte de un trío que perpetró robos armados entre 1999 y 2016 , acumulando unos 2,7 millones de euros.

La clave de su arresto llega tras más de tres décadas de fuga: fue detenida en febrero de 2024 en su apartamento de Berlín , donde vivía bajo una identidad falsa. Llevaba una vida aparentemente normal, integrada en la comunidad local con otro nombre e identidad. Su localización fue posible gracias a una combinación de años de investigación policial y a la aplicación de nuevas tecnologías , incluido el reconocimiento facial y pistas externas. En el registro de su vivienda, la policía halló armas automáticas, munición, dinero en efectivo, oro y documentación falsa , lo que reforzó las acusaciones. Su detención responde, por tanto, no tanto a su pasado terrorista (que en muchos casos sigue siendo judicialmente complejo) sino a delitos comunes posteriores (robos, secuestro y armas) cometidos en clandestinidad para sostener su vida fuera de la ley.

La RAF, también conocida como grupo BaaderMeinhof, fue una de las organizaciones terroristas más relevantes de Europa occidental en el siglo XX: nació a finales de los años 60 y se consolidó en 1970 en Alemania Occidental; estaba inspirada por ideologías marxistas, antiimperialistas y antifascistas. Sus miembros promovían la “guerrilla urbana” contra el Estado y el capitalismo. Fue una organización que durante décadas llevó a cabo atentados con bombas, secuestros y assesinatos selectivos de líderes políticos y empresariales. El balance fue de, al menos, 34 muertos además de una enorme conmoción política en Alemania. Aunque el grupo se disolvió oficialmente en 1998, algunos miembros (como el caso de Klette) continuaron en la clandestinidad, formando lo que se conoce como “tercera generación”.

Durante el juicio 2025-2026, Klette mantuvo una línea clara y sencilla: no reconoció los hechos criminales por los que fue juzgada, evitó responder directamente sobre los robos y utilizó sus intervenciones para lanzar discursos de corte anticapitalista. De hecho, en una de sus pocas declaraciones formales, se limitó a mostrar que era “consciente de su situación”, sin aportar detalles incriminatorios.

Después de un juicio de 14 meses llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, el tribunal regional de Verden la declaró culpable de seis cargos de robo agravado en relación con secuestro para obtener rescate y posesión de armas militares. Aunque el caso no juzgaba directamente los atentados históricos del grupo, la sentencia sí tiene un valor simbólico, ya que marca el cierre judicial de uno de los últimos capítulos vivos del terrorismo de extrema izquierda alemán.