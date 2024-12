El descargo del DT de la Selección tras la batalla campal en la final del hockey sanjuanino: "Me dejé llevar por mis emociones"

La gravedad de la situación obligó a los árbitros a suspender el encuentro por casi media hora, mientras se requería la intervención de la Policía de San Juan para garantizar la seguridad en el lugar. Recién tras el operativo, el partido pudo continuar, y Valenciano logró dar vuelta el marcador, alzándose con el ansiado título.

El descargo de Garcés

A través de sus redes sociales, Juan Manuel Garcés publicó un mensaje de disculpa tras los hechos. En su comunicado expresó:

"Con este mensaje quiero hacer pública mi disculpa de la situación sucedida este domingo en la final de la Liga. Estoy completamente arrepentido de mi reacción, que no hay forma de responder a una provocación. Lamentablemente me dejé llevar por mis emociones. La verdad que lamento mucho porque el jugador de patines está tratando de que estos hechos no pasen más en la cancha. Especialmente me apena porque no es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos ni a todos los chicos que han estado a cargo mío, tanto a nivel de selección como a nivel club.

Me comprometo a trabajar en emociones para que esto no vuelva a suceder y repito que estoy totalmente arrepentido. La verdad que este es un campeonato que todo jugador quiere tener y mi hijo lo pudo lograr este domingo y yo realmente no lo pude festejar de la manera que se tendría que festejar, porque estaba totalmente destrozado por la situación que tuve que vivir en el entretiempo. Así que bueno, nada, espero que sepan comprender mi disculpa y nada, un abrazo para todos".