De San Juan al mundo: dos atletas sanjuaninas triunfaron este finde en el exterior

Desde la capital de Ecuador, Soledad cuenta sobre la experiencia vivida y cómo se tomó la decisión de ir a correr a los 2.850 metros de altitud de Quito, “en febrero, decidimos inscribirnos con mi pareja. La idea es siempre buscar alguna carrera linda para correr y aprovechamos que tomamos vacaciones. Es la primera vez que se hace UTMB en Quito; la verdad que nunca se me había ocurrido conocer Ecuador y la verdad es que es una ciudad hermosa, con un casco histórico divino, con la montaña al lado y los senderos marcados, con mucha vegetación".

Y agregó que "si tenés que hacer un entrenamiento con poco desnivel, hay un parque metropolitano, donde se suman 250-300 metros sin problemas con unos senderos increíbles; la verdad que me enamoré de Quito".

Sobre la competencia, Soledad comentó que "elegimos esta carrera por ser de la serie UTMB y sabíamos que si quedas entre los tres primeros logras el pase para correr en 2025 en Chamonix los 50 km, que es mi caso, lo que gané ahora". "Latinoamérica ha sumado algunos países que realizan las carreras de UTMB porque antes no había ninguna y tenías que ir a Europa sí o sí. Ahora tenemos en Argentina, Brasil, Ecuador y México", agregó.

La deportistas aseguró que la carrera en sí es muy dura y era todo un desafío la altura, "a simple vista se podía pensar que era sencillo. El tema es que unos días antes hicimos 24 km del circuito y terminé extenuada, ya que no es lo mismo correr en la altura de la ciudad, que ya es considerable, que hacerlo a casi cuatro mil metros", contó.

Soledad, se refirió a las sensaciones que la acompañan desde que decide correr una carrera de este nivel y explicó que "la verdad es que estaba muy asustada, pero estuve trabajando mucho la cabeza y dije voy a poder, y largué convencida de que iba a poder. Los primeros siete kilómetros iba tanteando cómo me sentía, haciendo un escaneo de mi cuerpo, me noté bastante fatigada y lo tomé con calma".

"Cuando salimos nos encontramos con una calle en subida de piedra lastre que es muy difícil de pisar, aparecía una bajadita y de nuevo una subida empinada y fea, así fue hasta el km 15 y a partir de ahí venía la parte dura, que es la que había practicado antes, con unos ocho kilómetros con 1.100-1.200 de desnivel positivo y un sendero nada limpio donde era un bosque en el que había que ir con mucho cuidado, mirando dónde pisar y tratar de no caerte porque había ramas, árboles atravesados y no veías dónde pisabas. Fue bastante técnico y lo viví como un gran desafío, el cual pensaba que me iba a demandar mucho más tiempo, así que cuando vi que había bajado los siete horas, estuve muy feliz”, desarrolló para finalizar.

El sueño de Sole es poder estar en la carrera de Chamonix representando a San Juan y con un año por delante para prepararla, pondrá todas sus fuerzas para hacer realidad ese anhelo.

Clasificación Quito Trail Ecuador 50K

1ª María Soledad Sánchez Ruiz (San Juan, Argentina) 6h38m44s

2ª Liliana Suquillo (Ecuador) 6h57m19s

3ª Diana Calle Chima (Ecuador) 7h06m36s

4ª Victoria Calero (Ecuador) 7h08m12s

5ª Denisse Uyaguari (Ecuador) 7h11m08

Adriana Quiroga (atletismo)

Del 13 al 25 de agosto se disputará la 25ª edición del Campeonato Mundial de Atletismo Master, donde la sanjuanina Adriana Quiroga será la única atleta local presente en la ciudad de Gotemburgo, Suecia.

Ya en el continente europeo, Adriana aprovechó para medirse a nivel internacional en el torneo Open Masters East Danish Championship en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, obteniendo excelentes resultados, pues se quedó con dos medallas de oro, en salto en alto y en la carrera de 800 metros.

“Me encontré con una pista ultramoderna, un lujo, con zona salto, todo excelente. Es una pista municipal, accesible a todos, podes entrenar acá, abiertamente. Este torneo muchos lo utilizaron como preparatorio para el mundial, para ir entrando en ritmo, entrada en calor, tema idioma. etc. A mí me sirvió para ver al resto de los argentinos que vinieron al mundial, aunque somos pocos", comentó Adriana.

Sobre su futura ruta deportiva comentó que "los compatriotas que ya están en Europa se quedarán en Dinamarca para seguir entrenando; yo seguiré viaje por Polonia y Croacia, antes de llegar a Suecia".

Y agregó que "en el mundial sólo correré los 2.000 metros con obstáculos; la verdad que me hubiera gustado estar en otras pruebas, pero el problema es que el calendario de competencias es muy extenso, del 13 al 25 de agosto, y participar en otras pruebas me significaría estar más de quince días en Gotemburgo".

"Además, los costos para los argentinos son importantes; la inscripción es cara y luego debes pagar por cada prueba en la que te inscribes. Voy con mucha esperanza, pero también sé que no llego con el ritmo de entrenamiento que me hubiera gustado”, concluyó la atleta.

Torneo Open Masters East Danish Championship (Copenhague, Dinamarca)

Salto en alto – Medalla de oro (1,17 mts)

800 metros – Medalla de oro (3m15s43)

Fuente: Sí San Juan