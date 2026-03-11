miércoles 11 de marzo 2026

Liga Profesional

Con el sanjuanino Álvarez de arranque, Argentinos va por la recuperación frente al Central de Di María

El Bicho de La Paternal recibe al Canalla este miércoles desde las 17.30hs en el Diego Armando Maradona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Francisco Álvarez.

Francisco Álvarez.

Argentinos y Rosario Central jugarán este miércoles desde las 17.30hs en el Estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Frustrado tras una sucesión de desgracias como local, el equipo dirigido por Nico Diez asume el reto de bajar a los de Jorge Almirón, con el ánimo por los cielos.

Cómo llegan Argentinos y Rosario Central al duelo del Torneo Apertura

Son tiempos difíciles en Gavilán 2151. A la temprana eliminación de la Libertadores frente a Barcelona se le sumó un empate contra Barracas, insuficiente desde las formas y agónico por su obtención. De todos modos, sus dos pilares creativos, Alan Lescano y Hernán López Muñoz, fueron buscados por Boca pero ninguno de los dos pasará al Xeneixe y jugarán, como mínimo, hasta mitad de año en el Bicho.

De la duda al convencimiento: así las cosas para la Academia rosarina, que con otra victoria rutinaria en el duelo frente a Newell’s transformó a los escépticos en creyentes. La lesión de Di María, evidente en el clásico e indisimulable el día después, podría haber sido una baja mucho más sensible de no ratificarse el paro en el fútbol argentino. Con la incógnita de la fecha de disputa de la Supercopa Internacional a despejarse, el camino parece allanarse para el Auriazul.

La probable formación de Argentinos Juniors

Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

La probable formación de Rosario Central

Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 17.30.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Dejá tu comentario

