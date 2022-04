Con cuatro ascensos y un cambio en las reglas, San Martín y Desamparados se vuelven a ver las caras

Este fin de semana se pone en marcha el torneo de Fútbol Femenino. Después de un parate muy largo, se terminó de definir los cruces de la primera fecha que se disputarán entre sábado y domingo. Esta temporada volverá a juntar a San Martín y Desamparados, dos históricos de la disciplina. Eugenia Balmaceda y Maru Miranda le dan el puntapié inicial al fútbol femenino.

Como cada año, la competencia recibe un nombre. Este 2022 el campeonato que reúne 16 equipos se llamará "Mónica Vela", haciendo honor a la ex jugadora y ahora dirigente del fútbol femenino que tanto le dio a la disciplina con su querido Palermo en el que ahora es entrenadora.

Como si fuera poco, el torneo pasado consagró a "Las Cobras" como las últimas campeonas del certamen, cuando superaron a

San Martín en el Hilario Sánchez tras la igualdad en 3. La tanda de penales quedó en manos de Palermo (4-3) y se llevó el título en Concepción.

Desde hace un par de temporadas que el fútbol femenino no juntaba a San Martín y Desamparados en un cruce. Lo cierto es que en un momento el conjunto Víbora se desarmó y eso alejó un poco el folklore en cuanto a estos dos rivales de toda la vida. Luego de un campañón de Sportivo en la B, el equipo de Alejandro Gimeno salió campeón e invicto en su categoría y subió directo a la divisional A del fútbol femenino para reeditar el nombre en la primera categoría del fútbol sanjuanino.

En ese entonces, las chicas vencieron por penales a Marquesado y se quedaron con el campeonato. Fue 2 a 2 en los 70 minutos reglamentarios y un 4 a 3 en la definición por penales. Con esta obtención, el conjunto Víbora regresaba a su lugar a Primera División.

Este sábado y domingo comienza a rodar la pelota en el torneo Mónica Vela. Sportivo Desamparados visitará el sábado la cancha del "Mirasol" para verse ante el local Atenas desde las 17 hs. Y por su parte y abriendo la jornada dominguera, San Martín recibirá en el Predio Emmanuel Mas al conjunto de Las Águilas a la misma hora.

Maru Miranda es central, capitana y representante del Verdinegro desde hace 3 años. Sabe que el torneo que comienza es largo y todos los equipos son complicados, pero como todas las veces, quiere posicionar de entrada a San Martín entre los candidatos en la pelea por el título: "Nuestro único objetivo para este año es salir campeón". El conjunto que conduce "Pepe" Bravo es uno de los equipos que más títulos tiene desde el comienzo del fútbol femenino en la provincia, en el año 2017.

Maru Miranda, juega de central y es la capitana del equipo.

Eugue Balmaceda tiene 14 años y desde los 6 que juega al fútbol. Su capitana "Pía", la describe como "la crack" del equipo. En la temporada en la que salieron campeonas y ascendieron fue una de las figuras indiscutidas de Gimeno y se llevó la mayor de las anotaciones en los encuentros disputados. Sin bien reconoce que la meta de todos es salir campeón, considera que el objetivo más cercano es clasificar a los cuartos de final.

Euge Balmacesa, la crack del equipo Puyuta

Se desconoce el fixture completo del torneo, pero cada una de ellas sabe bien que más allá de hacer un buen torneo individual con su equipo, de reojo se mira el choque con su rival de toda la vida: San Martín-Desamparados, Desamparados-San Martín. ¿Cuándo chocarán?

ASÍ SE JUGARÁ LA PRIMERA FECHA DEL FÚTBOL FEMENINO

Sábado 2/4

- 17 hs Atenas vs. Desamparados (Cancha Atenas)

Domingo 3/4

- 10 hs San Martín vs. Las Águilas (Predio Emmanuel Más)

- 10.45 hs Palermo vs. Sarmiento (Cancha Unión)

- 16 hs. Colón vs. Del Bono (Cancha Del Bono)

- 17 hs. Aramburu vs. Marquesado (Cancha Marquesado)

- 17 hs. Capitán Lazo vs. Trinidad (Cancha Unión)

* Falta definirse la sede de la disputa entre San Justo vs. Alianza y San Lorenzo vs. Andes

EL TORNEO

Son dos zonas de 8 equipos cada uno. Se jugará ida y vuelta y una vez simplificado eso, se empezarán a cruzar con las del otro grupo.

En cada partido se podrán realizar 5 cambios por equipo con una lista de 18 jugadoras. A partir de este torneo, los tiempos de disputa serán de 45 minutos.

LAS ZONAS

Zona A

Atenas

Sportivo Desamparados

Palermo

Sarmiento

Aramburu

Marquesado

Capitán Lazo

Trinidad



Zona B

San Martin

Colon

San justo

Alianza

Del bono

Las lobas

San Lorenzo

Andes