El sanjuanino de la Selección Argentina tuvo que ser operado tras un pelotazo en su rostro

Entrenó y se preparó noche y día para una nueva convocatoria en la Selección Argentina de Amputados. Hace algunos años, José Coronado (42) viene siendo uno de los defensores indiscutidos del plantel. Mientras se disputaba el Sudamericano en Barranquilla, Colombia, un pelotazo fue directo contra su ojo y le ocasionó una herida importante que lo mandó directamente al quirófano.

"Fue una jugada desafortunada. Cuando quiero anticipar una pelota, picó y al calcularle mal, salté para que el jugador no pasara, pero al momento de cabecear me roza parte del ojo y produce una herida, que fue parte del desprendimiento de la córnea", le explicó el jugador desde el país cafetero a Tiempo de San Juan.

Coronado es el único representante sanjuanino en la Selección Nacional de Amputados. Tras el choque con el adversario, el futbolista fue operado con éxito y tendrá que permanecer en observación una semana más: "Hay que ver como evoluciona".

"Ya de jugar no. El médico me dijo que mínimo este año no puedo hacer nada. Ya estoy pensando seriamente en ver si seguir o no, pero va a estar muy difícil. El ojo no resistiría otro golpe más", nos dijo Coronado tras la importante lesión que sufrió en un partido del Sudamericano.

"Voy a tener que bajar un cambio, por ahí priorizo otras cosas antes que la salud. Pero ahora no me queda otra, espero que los chicos logren el objetivo. confío en ellos, hay un grupo de gente joven con muchas ganas.

Coronado se encontraba disputando la competencia sudamericana que los podría clasificar al Mundial de Turquía. De ganar lo que le queda y sumar los puntos necesarios, la Albiceleste sacará boleto a la copa del mundo.