La tristeza del sanjuanino Lucas Ceballos por la muerte del Morro: "Era un tipo distinto"

El fútbol no sale del shock. La noticia sobre el fallecimiento de Santiago "Morro" García conmocionó al mundo de la redonda, también al deporte en general. El futbolista uruguayo fue hallado sin vida este sábado en la vecina provincia de Mendoza. Si bien todavía no hay información oficial sobre las causas de su muerte, las pistas apuntan a un suicidio.

Una de las personas que lo conoció, que compartió vestuario y campo de juego con él, es el sanjuanino Lucas Ceballos. El defensor, hoy en Sportivo Desamparados, vivió su última etapa en Godoy Cruz con García como compañero. Fueron titulares durante toda una temporada y compinches en cada festejo. "Me tomó muy por sorpresa. Uno nunca espera recibir una noticia así. Es muy triste", sostuvo el futbolista local.

Ceballos no dudó en calificar al Morro como un colega "excepcional" y "agradable". "Era un loco lindo, un tipo distinto. Era muy dedicado y profesional en los entrenamientos, y fuera de la cancha una persona tranquila y atento con todo lo que sucedía alrededor", aseguró.

Y recordó aquel festejo frente a San Martín de San Juan, en el clásico cuyano que se jugó en el Malvinas Argentina: "Agarró la pelota y pidió patear el tiro libre. Nos dijo que iba a convertir el gol y lo hizo. Con ese tanto ganamos el partido. Momento inolvidable".

Ceballos y García jugaron juntos 17 partidos en 2016.

Lucas, actual defensor del Puyutano en el Federal A, manifestó la importancia de tratar la salud mental no sólo en el fútbol, sino también en la vida. "Estamos muy expuestos. En la vorágine del fútbol se cuestiona todas las acciones o decisiones que tomamos. Se juzga todo. También afecta la exigencia. Tenemos una vida pública y hay que saber controlarlo", comentó.

Y agregó: "Muchas veces se necesita la contención, cosa que él no la pudo tener. Otra cosa es que cuando las cosas te van bien, están todos, pero cuando no, no están. Uno tiene que saber rodearse de buena gente. El último tiempo estuvo relegado en el club y sumado al hecho de no poder ver a su familia, seguramente lo haya afectado emocionalmente para tomar una decisión tan drástica".

