Federal A: los entrenadores de Sportivo y Peñarol definen los once para el debut

A menos de 24 horas para el bautismo en el Federal A, los entrenadores de Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol preparan el once inicial para el partido por la primera fecha ante Sansinena y Maipú respectivamente.

El Víbora ya se encuentra en General Cerri, provincia de Bahía Blanca. Mauricio Magistretti tiene prácticamente definido los once que saldrán a la cancha para buscar la primera victoria de la temporada. De no mediar ningún imprevisto, formaría con Emilio Crusat en el arco. En defensa Pablo Aguilar, Alfredo González Bordón, Matias Giammalva y Facundo Torres. En el medio estará Jonathan Lastra, Leandro De Muner, Mauricio Aubone y Diego Farías; Leandro Celiz y Martin Abraham.

En cuanto a los suplentes solamente tiene una duda. La misma pasará si habilitan o no a Federico Martín. El talentoso volante fue el último refuerzo y esperarán hasta último momento que llegue el transfer para que sea una opción para el segundo tiempo. En caso que esto no suceda el juvenil defensor Mateo Rodríguez ocupará su lugar. El resto serán Juan Martín Boiero, Agustín Callejas, Nelson Ibarlucea, Ariel Sánchez, Michel García y Matías Montejano.

Distinto es el panorama del Bohemio. Cristian Bove tiene algunas dudas en el once inicial y la despejará en la última práctica del viernes por la tarde. Ese interrogante pasa por quien será el volante central si es Ernesto Ceballos o Walter Estrada.

El posible equipo que pondría sería: Carlos Biasotti bajo los tres palos. En el fondo estaría Mario Rebeco, Pablo Costi, Emanuel Sesma, Darío Ramella. El medio lo conformaría Roberto Martín, Ernesto Ceballos o Walter Estrada, Facundo Gonzalez y Hernán Munoz. Adelante, Gabriel Pérez Tarifa y Alan Cantero.

Además, Fabricio Paz no podrá debutar ya que el transfer no llegaría a tiempo. Aunque tanto la dirigencia como el cuerpo técnico lo esperarían hasta último momento para ver si lo pueden incluir entre los once.

Es importante señalar que ambos equipos debutarán el sábado. Desamparados lo hará en General Cerri ante Sansinena desde las 15,30 hs con el arbitraje del neuquino Luciano Julio. Peñarol se estrenará en la categoría en su reducto desde las 16,00 hs y el santafesino Carlos Gareano será el juez.