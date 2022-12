El insólito récord que logró Messi y que Maradona no consiguió

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmUv48DLvxd%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Es así que el rosarino ganó la cuenta @world_record_egg, que fue creada en enero de 2019 con el único objetivo de conseguir la mayor cantidad de 'me gustas' en la historia. Con una imagen de un huevo, lo lograron: actualmente tiene 56 millones, superando a una postal de Kylie Jenner en aquel entonces.

View this post on Instagram A post shared by Egg Gang (@world_record_egg)

Eso sí, al darse cuenta del huevo, distintos argentinos utilizaron sus propias redes sociales para unirse en una campaña para que la foto de Messi se convierta en récord. "Si le diste like al huevo, sacáselo. Si no le diste me gusta a la foto de Messi, hacelo”, reiteraban en Twitter, Facebook, WhatsApp, etc.