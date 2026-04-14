Análisis de las cuotas para el Mundial: ¿Quién puede desafiar a la Argentina en la Copa del Mundo 2026?

Las casas de apuestas ya han lanzado sus predicciones sobre quién tiene más probabilidades de alzar la Copa en julio, ubicando a la Argentina como el cuarto máximo candidato al título. A continuación, presentamos un desglose completo de los favoritos para ganar el Mundial y los factores que podrían determinar su éxito o fracaso:

La Albiceleste se posiciona actualmente como una de las candidatas principales, aunque no como la favorita absoluta para las casas de apuestas. Argentina es, por supuesto, la campeona defensora tras la histórica consagración de Lionel Messi en Qatar 2022, y ahora busca convertirse en el primer país en ganar dos mundiales consecutivos desde el Brasil de 1962.

El plantel argentino atraviesa una metamorfosis interesante, con figuras veteranas —incluyendo a Lionel Messi— pasando la antorcha a jóvenes estrellas como Claudio Echeverri y Franco Mastantuono. A pesar del recambio generacional, el equipo mantiene una jerarquía envidiable, personificada en el mediocampo por la dupla de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Argentina llegará con confianza a este torneo, especialmente dado el grupo relativamente accesible que le tocó en el sorteo. Pese a estas ventajas, se mantiene apenas por detrás de los tres máximos favoritos; los apostadores pueden usar un codigo promocional betano para respaldar a la Selección con esas cuotas si así lo desean.

Brasil (9.50)

La narrativa en torno a Brasil gira en torno a un solo hombre: Neymar. El máximo goleador histórico del Scratch ha sido excluido de varias convocatorias por Carlo Ancelotti, y su presencia en el torneo está en serio riesgo. La contratación de Ancelotti aporta un prestigio europeo de élite al fútbol sudamericano.

Sin embargo, este equipo brasileño tiene fisuras. Carece de un "9" de clase mundial y muchos temen que las fuertes personalidades del vestuario puedan chocar entre sí. Aun así, con la calidad ofensiva que poseen, es imposible descartarlos.

Inglaterra (7.50)

Inglaterra ha sufrido constantes decepciones en la última década, perdiendo dos finales europeas y una semifinal del mundo. Esta vez, han contratado a un especialista en torneos cortos como Thomas Tuchel, con la esperanza de que pueda dar el paso final. Tras una clasificación perfecta pero con resultados muy flojos en los amistosos recientes, la duda sobre su rendimiento real persiste. Con un núcleo formado por Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice, el talento está; la pregunta es si lograrán superar sus propios fantasmas.

Francia (7.00)

La cantidad de variantes que Francia tiene a su disposición es sencillamente absurda. Su equipo "B" podría pelear por el trofeo. Pueden alinear a Kylian Mbappé y Michael Olise por las bandas y dejar en el banco al actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Sumado a una defensa sólida y un entrenador experimentado, Francia luce como una amenaza real.

Pese a esto, los Galos han trastabillado en torneos recientes, con eliminaciones tempranas en las últimas dos Eurocopas. Aun así, este grupo llegó a las últimas dos finales del mundo y tiene el oficio necesario. El historial de lesiones de Mbappé este año también es una preocupación; lo necesitarán en su mejor versión para aspirar al título.

España (5.50)

Los favoritos de las casas de apuestas, y con motivos de sobra. Los vigentes campeones de la Eurocopa están repletos de talento, incluyendo a Rodri, Pedri y, por supuesto, la sensación adolescente Lamine Yamal, ahora con dos años más de experiencia que cuando irrumpió en la escena mundial.

España busca construir una nueva dinastía, una era dominante similar a la de Xavi, Iniesta y Busquets. Con su capacidad técnica y un plantel increíblemente equilibrado que ostenta talento de clase mundial en virtualmente cada sector del campo, es difícil no verlos como los grandes candidatos a quedarse con la gloria.