El detrás de escena de "Peluqueros sin Fronteras", una iniciativa solidaria que llega a todos los rincones de Sarmiento

“Es gratuito, cortamos el pelo a personas de 3 a 16 años. Tomamos esa edad porque consideramos que alguien más grande puede pagarse un corte. Conversando con la gente de Juventud de la Municipalidad de Sarmiento, quienes hacen posible el traslado del equipo, concluimos que la idea es llegar a quien lo necesite, quien no tenga recursos, sin importar la edad. Si llega alguien que está por fuera del grupo establecido, no nos negamos a hacer el corte. Incluso ahora tenemos una solicitud de ir a los centros de jubilados y no descartamos ir hacia esos lugares, ya que sabemos que hay muchos ancianos descuidados porque no les alcanza la plata para ir a la peluquería”, señala Ariel a Tiempo de San Juan.

La iniciativa lleva cinco años, los cuales contaron con el apoyo de la gestión municipal, lo que consideran de valor, ya que gracias a ello no solo pudieron tomar contacto y coordinar el arribo a espacios que no conocían, sino que además se establecieron como un nexo entre la comunidad y el municipio, siendo quienes trasladan las realidades y necesidades que viven los vecinos de cada localidad.

Ariel comenta que si hay algo que entiende es la situación que se está viviendo actualmente, donde las necesidades son muchas y variadas, según cada caso. “Me veo muy reflejado con la situación, porque si bien hoy en día tengo mi peluquería, soy de clase media baja y me preocupa la situación. Me motiva ver que vienen criaturas que no se le ven ni siquiera los ojos y notar la satisfacción cuando se van con el nuevo corte. Es satisfactorio para algunos, más allá de todo lo económico y lo que te puedas imaginar. He visto cosas que mueven mucho”, detalla.

Si bien hoy en día llegan solo proponiendo cortes y cambios de estilo, el sueño de Ariel es que “Peluqueros sin Fronteras” crezca no solo en el departamento, sino también en la provincia, adoptando un formato que incluya más servicios y atenciones, como una especie de abordaje territorial. Al respecto señala: “Tenemos muchas ideas, nos gustaría que algún médico se sumara para brindar la prestación, o que donen productos para darle a las familias para combatir los piojos, por ejemplo. Tenemos ganas siempre de hacer algo más grande, que se llegue con más ayuda y más servicios”.

Si bien entiende que son ideas, no baja los brazos ni él ni el equipo que lo acompaña. Cada viaje al rincón que sea les brinda un sinfín de enseñanzas como de emociones que viven a pleno en primera persona. Desde niños que llevan largas horas sin comer hasta encontrarse con garrapatas entre el cabello de un algún pequeño. Ancianos que llevan años sin cortarse el pelo como lugares donde no existe la peluquería como tal y entre vecinos se arreglan y cortan.

“Hemos tenido buena aceptación, es una experiencia maravillosa y la verdad es que nos encontramos con distintas situaciones, se ven cosas impactantes”, remarca.

Actualmente solo se mueven dentro del departamento y las distintas comunidades conocen el recorrido de los peluqueros gracias a las redes sociales. Por lo general desde la Municipalidad comparten la información una vez que Ariel o alguien del equipo consigue coordinar con algún referente de la zona que brinda un espacio para que la atención pueda ser en un lugar cómodo. Pero la ambición de Peluqueros sin Fronteras es precisamente eso, romper las fronteras y salir del departamento. Quizás no ellos, pero sí la idea.

“Nos gustaría que otras personas se contagien y lo hagan en otros lugares. Me encantaría que Sarmiento sea el iniciador, pero se sumen otros departamentos y poder hacer una finalización en diciembre con Peluqueros sin Fronteras a nivel provincial, seria hermoso”, finalizó Ariel, quien estará este domingo 12 de mayo en Tres Esquinas.