Ojo: cómo se estaciona desde ahora en el corazón de Villa Krause

La Municipalidad de Rawson continúa implementando acciones para optimizar la circulación vehicular, ordenar el tránsito y reducir riesgos en la vía pública. En este marco, se puso en marcha un nuevo esquema de ordenamiento vial en el sector de Villa Krause.
En esta primera etapa, se establece que el estacionamiento estará permitido únicamente sobre el lado derecho de la calzada, tal como lo indica la normativa vigente de la Ley Nacional de Tránsito. Esta medida busca generar mayor fluidez en la circulación, mejorar la visibilidad y contribuir a una convivencia vial más segura.
El operativo se desarrolla dentro del cuadrante delimitado por las calles Mendoza, Pasaje Patria, Torino y Quiroga, en Villa Krause, una zona de alta circulación donde se hacía necesario avanzar en acciones de organización del espacio público.
Desde el municipio se solicita la colaboración y el compromiso de todos los vecinos para respetar esta disposición, entendiendo que el ordenamiento del tránsito es una construcción colectiva que beneficia a toda la comunidad. A la par, los conductores que no respeten el nuevo sistema serán pasibles de multas. Por ahora se dejaron avisos preventivos pero por única vez.