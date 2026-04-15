Ojo: cómo se estaciona desde ahora en el corazón de Villa Krause

La Municipalidad de Rawson continúa implementando acciones para optimizar la circulación vehicular, ordenar el tránsito y reducir riesgos en la vía pública. En este marco, se puso en marcha un nuevo esquema de ordenamiento vial en el sector de Villa Krause .

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En esta primera etapa, se establece que el estacionamiento estará permitido únicamente sobre el lado derecho de la calzada , tal como lo indica la normativa vigente de la Ley Nacional de Tránsito. Esta medida busca generar mayor fluidez en la circulación, mejorar la visibilidad y contribuir a una convivencia vial más segura.

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El operativo se desarrolla dentro del cuadrante delimitado por las calles Mendoza, Pasaje Patria, Torino y Quiroga, en Villa Krause, una zona de alta circulación donde se hacía necesario avanzar en acciones de organización del espacio público.

Desde el municipio se solicita la colaboración y el compromiso de todos los vecinos para respetar esta disposición, entendiendo que el ordenamiento del tránsito es una construcción colectiva que beneficia a toda la comunidad. A la par, los conductores que no respeten el nuevo sistema serán pasibles de multas. Por ahora se dejaron avisos preventivos pero por única vez.

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