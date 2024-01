La noche se prestaba para pasar una velada única. No se sentía el calor en el ambiente, pero sí el calor humano, ese del encuentro, de la felicidad. Sucede que todos los vecinos de Huaco y algunos visitantes de Jáchal como de otras partes de la provincia y hasta del país habían llegado hasta donde se encuentra el Molino Viejo, un lugar histórico e icónico del pueblo jachallero. El motivo: celebrar, homenajear y recordar al gran Buenaventura Luna .

IMG_8179.JPG

Omar Echegaray y Patricia Vera fueron los encargados de abrir la noche y mantener el calor del público entre artista y artista que deleitaron a todos los presentes con sus interpretaciones, sus danzas y sus invocaciones al gran cantautor.

Sobre el escenario estuvieron Rubén Dojorti, Laura Castro y Kuky Salas, Ely Domínguez, el Dúo Sánchez Cabanay, Los Videla, Algarroba.com, los ballets Recuerdos de mi Tierra y Valle de Huaco. El cierre estuvo a cargo del Dúo Páez Brizuela que, jugando con la localía a favor, lograron emocionar a cada uno de los presentes.

IMG_8208.JPG

La danza estuvo en cada instante. Las raíces del folclore combinaban generaciones enteras al pie del escenario. Niños, adolescentes, adultos mayores, todos bailando al compás de una chacarera o revoleando pañuelos por el aire cuando sonaba una cueca.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1748740163461648714&partner=&hide_thread=false El prócer jachallero Buenaventura Luna fue recordado con un gran festival en Huaco

Artistas locales, provinciales y nacionales llegaron hasta el pueblo jachallero para homenajear a Buenaventura Luna, que contó con un gran marco de público. pic.twitter.com/cJBdWTqvN1 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 20, 2024

A medida que iban pasando las horas, más gente iba llegando al predio. Familias completas se reencontraban con parientes y armaban mesones enormes que parecían no tener fin.

El intendente Matías Espejo, quien previamente había estado descendiendo de la Cuesta de Huaco junto con los gauchos, y luego había estado presente en el homenaje a Luna en el cementerio, llegó hasta predio Molino Viejo acompañado del ex intendente de San Martín, Cristián Andino, el jefe comunal de Ullum, David Domínguez, el ex presidente de OSSE, Mauricio Ibarra y parte de su equipo que no se perdió ni un minuto de cada show que se dio sobre el escenario.

IMG_8214.JPG

Con gran esfuerzo, dedicación y orgullo, los huaqueños pudieron, un año más, recordar al gran prócer jachallero Buenaventura Luna, aquel que llevó a Jáchal a lo más alto y se volvió un exponente y referente del folclore nacional.