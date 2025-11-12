miércoles 12 de noviembre 2025

Deco

Ni flores ni velas: las nuevas tendencias para decorar la mesa de Navidad 2025

Moños, naturaleza y brillo son los protagonistas de esta temporada. Las claves para sorprender sin gastar de más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de una mesa de Navidad creada por inteligencia artificial.

La Navidad 2025 se acerca y con ella llegan las ganas de poner linda la casa. La mesa del 24 o el 25 es, sin dudas, el gran escenario de la noche: el lugar donde la familia se reúne, se brinda y se disfruta. Y este año, las tendencias de decoración navideña traen propuestas frescas, simples y muy fáciles de aplicar.

Desde Bariloche, Nash y Marcos —creadores de Mané Home Deco— compartieron con Tiempo de San Juan las ideas que más se usan este año para lograr una mesa navideña moderna, elegante y sin gastar una fortuna.

1. Moños y lazos: el detalle coquette que marca tendencia

ChatGPT Image 12 nov 2025, 08_10_35 p.m.

La estética coquette sigue fuerte en 2025. Los moños y lazos en tonos rosa, rojo o bordó se ganan un lugar especial en la deco navideña: podés usarlos para atar servilletas, decorar copas o dar un toque romántico al centro de mesa. Un recurso económico y con mucho encanto.

2. Naturaleza al centro: ramas, hojas y piñas

ChatGPT Image 12 nov 2025, 08_11_39 p.m.

La decoración natural pisa fuerte. Las ramas de pino, el muérdago, las hojas de eucalipto o las piñas secas son infaltables para quienes buscan un estilo cálido y con aroma a hogar. Además, permiten jugar con texturas y colores sin necesidad de flores ni velas.

3. Vajilla combinada: el nuevo chic

image

Atrás quedó la idea de usar un solo juego de platos. En 2025, el mix de vajilla se impone: se combinan piezas antiguas con modernas, copas de distintos tamaños y colores. El resultado: una mesa con personalidad y estilo propio.

4. Al aire libre y con brillo: Navidad bajo las estrellas

image

Si tenés patio, terraza o balcón, esta es la opción ganadora. La mesa navideña al aire libre se vuelve tendencia y el brillo, protagonista. Detalles en dorado o plateado, vidrio, glitter o confeti aportan el toque festivo ideal para una noche inolvidable.

Con ideas simples, materiales naturales y un poco de creatividad, tu mesa de Navidad 2025 puede convertirse en el centro de todas las miradas. Lo importante no es gastar más, sino animarse a jugar con los detalles y dejar que la magia de la noche haga el resto.

