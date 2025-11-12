Ni flores ni velas: las nuevas tendencias para decorar la mesa de Navidad 2025

La Navidad 2025 se acerca y con ella llegan las ganas de poner linda la casa. La mesa del 24 o el 25 es, sin dudas, el gran escenario de la noche: el lugar donde la familia se reúne, se brinda y se disfruta. Y este año, las tendencias de decoración navideña traen propuestas frescas, simples y muy fáciles de aplicar.

Desde Bariloche, Nash y Marcos —creadores de Mané Home Deco— compartieron con Tiempo de San Juan las ideas que más se usan este año para lograr una mesa navideña moderna, elegante y sin gastar una fortuna .

1. Moños y lazos: el detalle coquette que marca tendencia

ChatGPT Image 12 nov 2025, 08_10_35 p.m.

La estética coquette sigue fuerte en 2025. Los moños y lazos en tonos rosa, rojo o bordó se ganan un lugar especial en la deco navideña: podés usarlos para atar servilletas, decorar copas o dar un toque romántico al centro de mesa. Un recurso económico y con mucho encanto.

2. Naturaleza al centro: ramas, hojas y piñas

ChatGPT Image 12 nov 2025, 08_11_39 p.m.

La decoración natural pisa fuerte. Las ramas de pino, el muérdago, las hojas de eucalipto o las piñas secas son infaltables para quienes buscan un estilo cálido y con aroma a hogar. Además, permiten jugar con texturas y colores sin necesidad de flores ni velas.

3. Vajilla combinada: el nuevo chic

image

Atrás quedó la idea de usar un solo juego de platos. En 2025, el mix de vajilla se impone: se combinan piezas antiguas con modernas, copas de distintos tamaños y colores. El resultado: una mesa con personalidad y estilo propio.

4. Al aire libre y con brillo: Navidad bajo las estrellas

image

Si tenés patio, terraza o balcón, esta es la opción ganadora. La mesa navideña al aire libre se vuelve tendencia y el brillo, protagonista. Detalles en dorado o plateado, vidrio, glitter o confeti aportan el toque festivo ideal para una noche inolvidable.

Con ideas simples, materiales naturales y un poco de creatividad, tu mesa de Navidad 2025 puede convertirse en el centro de todas las miradas. Lo importante no es gastar más, sino animarse a jugar con los detalles y dejar que la magia de la noche haga el resto.