sábado 20 de diciembre 2025

Como preparar un repelente casero para garrapatas con un ingrediente que seguro tenés en casa

Este te es una alternativa natural para repeler garrapatas en perros y aliviar la picazón, aunque los especialistas advierten que ante infestaciones severas es clave consultar al veterinario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cuando las garrapatas aparecen en perros, muchas personas buscan alternativas naturales y evitan el uso inmediato de productos químicos. Entre los remedios caseros más consultados, el té de manzanilla se posiciona como una opción sencilla para repeler garrapatas y aliviar molestias en la piel de la mascota.

La manzanilla contiene compuestos aromáticos que resultan desagradables para estos parásitos, lo que ayuda a mantenerlos alejados. Además, sus propiedades calmantes pueden colaborar a reducir picazón, enrojecimiento e irritación en el pelaje del perro.

Cómo usar té de manzanilla para las garrapatas en perros

Las garrapatas son parásitos externos que se adhieren a la piel del animal y suelen alojarse detrás de las orejas, en la nuca, entre las patas o en el abdomen, donde se alimentan de sangre. Para ahuyentarlas de forma natural, el té de manzanilla puede ser un aliado.

Preparación del repelente casero

  • Prepará una infusión de manzanilla utilizando dos saquitos de té o un puñado de flores secas.

  • Dejá reposar entre 5 y 15 minutos y esperá a que el líquido se enfríe por completo.

  • Humedecé un algodón o un paño limpio con la infusión.

  • Aplicalo suavemente sobre el pelaje del perro, especialmente en las zonas donde suelen aparecer las garrapatas.

No es necesario enjuagar luego de la aplicación.

¿Funciona para eliminar todas las garrapatas?

Es importante aclarar que la manzanilla actúa principalmente como repelente, por lo que puede ayudar a prevenir y a disminuir la presencia de estos parásitos. Sin embargo, ante una infestación severa, este método casero puede no ser suficiente y se recomienda consultar a un veterinario para un tratamiento adecuado.

Métodos efectivos para prevenir garrapatas en mascotas

Además de los remedios naturales, existen productos veterinarios que brindan una protección más completa contra las garrapatas en perros:

  • Pipetas antiparasitarias: se aplican directamente sobre la piel y suelen proteger durante aproximadamente un mes.

  • Collares antipulgas y garrapatas: liberan sustancias activas de forma continua, aunque en zonas de alto riesgo pueden necesitar refuerzo.

  • Pastillas antiparasitarias: actúan de manera interna y eliminan garrapatas de forma sistémica.

  • Champús y sprays: útiles como complemento, con efecto rápido pero de corta duración.

Combinar prevención regular, control del entorno y, cuando es necesario, asesoramiento veterinario, es clave para mantener a tu perro protegido y libre de garrapatas.

