¿Adiós al clásico árbol de navidad? La nueva tendencia que gana terreno en decoración para las fiestas

Se acercan las fiestas de fin de año y nos guste o no, hay un sector de la población que adora la decoración alusiva a la Navidad y Año Nuevo. Si bien faltan varias semanas, en el comercio sanjuanino ya se pueden ver algunas propuestas en decoración, pero quienes siguen las tendencias estarán enterados que lo que se viene es una renovación en la forma de ornamentar.

La nueva tendencia proviene de Europa, y de a poco varios especialistas en diseño de este lado del océano la están adoptando. Consiste en dejar de lado el tradicional pino sintético verde o blanco y apostar a decoraciones sustentables, minimalistas y creativas. Esto tiene que ver con una apuesta por estilos de decoración adaptados a espacios pequeños, siendo amable con el bolsillo.

image

Qué alternativas están reemplazando al árbol clásico

Aquí, cinco de las opciones más innovadoras que están ganando terreno:

Estructuras geométricas metálicas o de alambre, que funcionan como “esqueleto” para luces y adornos.

Árboles modulares de madera o listones, que se desmontan y guardan fácilmente.

Proyectos de arte mural o tipográficos navideños, colgados en la pared como un árbol plano.

Vegetación natural en macetas, con ramas ornamentales que se decoran (menos invasivo que el árbol completo).

Luces colgantes o instalaciones luminosas en forma triangular, que crean la ilusión de árbol con poco material.

Estas propuestas ofrecen ventajas como un menor mantenimiento, ocupan menos espacio a la hora del guardado y son más amigables con el medio ambiente, sin dejar de lado que se puede reutilizar combinando de distintas maneras.

Sumarse a la tendencia no es complejo ni costoso. Se puede recurrir a elementos propios de la naturaleza como ramas secas o retazos de madera, y realizar distintas decoraciones con productos reciclados.

image

En el mercado hay una infinidad de opciones de luces LED de bajo consumo, que también pueden brindar una decoración calidad sin necesidad de sumar más accesorios.

El adiós al árbol navideño tradicional no implica perder la magia de esta época: significa repensar el cómo y con qué decoramos. Con creatividad, conciencia ecológica y estética renovada, este cambio puede transformarse en tendencia local.