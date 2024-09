Danilo Rampulla: "Estar en el Mundial, con la Selección y con este equipo me hace sentir cerca de San Juan"

Aunque integró el proceso anterior, no llegó a ser parte del Mundial de Hockey sobre Patines que se disputó en 2022 en San Juan. A pesar de eso, no se toma su convocatoria y debut en Novara como una "revancha" y asegura que hoy, respecto al pibe de hace dos años, es "otro jugador, con otras características" y lo destaca como un plus. Danilo Ramullo es una de las tres nuevas caras que tiene la Selección Argentina Senior en los World Skate Games 2024 y en una charla a fondo con Tiempo de San Juan, desde el hotel donde se hospedan en la localidad de Vercelli, habla de todo.

-Me lo tomo más que nada como un debut. Claramente hubiera sido hermoso estar en San Juan, pero no se dio así. Pero la verdad que en este momento también me siento otro jugador, con otras características, creo que puedo ayudar al equipo de otra manera. Por un lado estoy con muchas ganas de demostrar que bueno, que claramente puedo ser una pieza útil en el equipo.

-A los jugares ya los conoces y has compartido la Copa de las Naciones, ¿cómo te has sentido dentro del equipo?

-Hay muchos referentes, y nuevos como el Facu Navarro y Mati Bridge, que todavía no debuta, pero ha estado en los procesos también. La verdad que el grupo es fantástico, ya desde la Copa de las Naciones que viene este grupo. Nosotros, que somos los más chicos, por así decir, no tenemos ninguna queja. Los demás nos ayudan, nos respetan, nos dan opinión, nos dejan dar nuestro punto de vista, que claramente eso es muy importante para nosotros porque nos hace estar más adentro del grupo, más adentro en lo deportivo y en lo personal. Eso también nos da confianza claramente. Escuchamos mucho al Mati Platero, al Nolo, al Nalo, al Lucas Ordóñez y Martín. La palabra de ellos siempre nos da más que nada calma, nos da más confianza. Nos hacen entender cuál es nuestro lugar, qué es lo que podemos aportar. Ellos a la experiencia la tienen y la aportan, y nosotros sumamos la juventud, las piernas; sabemos prácticamente cuál es el rol de cada persona dentro del plantel.

-¿Cuál es tu análisis respecto al Mundial?

-Angola este año tiene varios jugadores que están en el campeonato portugués, nacionalizados, y tiene una selección muy dura, con un equipo muy dinámico. Nosotros hemos tenido una preparación dura y el primer partido fue el hincapié a lo que va a venir después.

-¿Por qué crees que el dominio siempre es argentino, portugués o español?

-Creo que más que nada es porque Portugal tiene la liga que tiene, que hoy en día por más que hay muchas personas que quieran contradecirlo, creo que no hay comparaciones, tiene la mejor liga del mundo. A Portugal van todos los jugadores, ya sean españoles, portugueses, argentinos, franceses, italianos. Ahí están todos los mejores y por eso creo que le da otro funcionamiento a lo que es la selección portuguesa. Y Argentina porque siempre tiene ese plus de sacar jugadores de San Juan, Mendoza, Buenos Aires, de donde sale esa individualidad distinta y que aporta ese plus a todo el mundo. Pero también están Italia, que es local, y Francia, que viene demostrando algo en estos últimos mundiales.

-¿Crees que hay algún otro equipo con el que hay que decir, bueno, "ojo con este"?

-Yo creo que hay que saber respetar a todos, hay que saber analizar cada una de las selecciones que son muy diferentes. Portugal es una selección que juega muy frontal y España es más ordenada, por más que tenga jugadores que son muy directos. E Italia va a jugar en casa y claramente va a ser muy duro. Francia, por su parte, tiene un equipo muy físico que cada vez más va aportando variantes a la Selección.

-Se está dando esto como que en todos los deportes se le quiere ganar a Argentina, ¿lo sentís así?

-Puede ser. Después de todo lo que se ha vivido con la Copa del Mundo con la Selección, las Copas Américas de fútbol y además de lo que se ha dado en otros deportes, es así, somos el ojo del mundo. Pero defender el título de campeón del mundo en hockey también va a ser un plus, en el sentido de que las otras selecciones van a querer ganar. Sabemos que vamos a ser la selección a vencer, que van a querer venir con todo.

-Más allá de lo deportivo, imagino que esta experiencia te hace sentir un poquito cerca de San Juan...

- Totalmente. La verdad es que no tengo ninguna queja de lo que es mi equipo en Portugal, el Barcelos, porque tenemos un grupo fantástico. Pero en la Selección Argentina se respira otra cosa, también porque el grupo es muy unido. Tenemos un grupo hermoso y nos toca solo disfrutar y aprender porque ellos nos ofrecen todo.

-¿Y qué es lo que más se extraña de San Juan?

-Y la familia, los amigos, es lo que más se extraña. Ya pasamos la fase donde se siente más, ya hoy en día lo sentimos de manera diferente. Pero no se deja de extrañar, no se deja de querer ir, no se deja de pensar en que nos perdemos cosas, lamentablemente. Es un sacrificio muy grande. Por ahí muchos piensan que la vida del deportista, no solo del hockista, es una vida muy buena, pero se dejan muchas cosas a nivel sentimental. Es difícil, se extraña, pero bueno, intentamos de cualquier manera seguir comunicados. Gracias a Dios, con las redes sociales, ahora es mucho más fácil; hubiera sido mucho peor antes.

-¿Ya hace cuánto estás fuera de San Juan?

-Ya son seis años. Desde los 18 años estoy en Europa, primero fui al Sarzana y después al Barcelos, donde este año culmino una etapa. Estoy muy contento porque es otro hockey.

-Ya como que se está haciendo costumbre que los hockistas se vayan tan jóvenes...

-Ahora está pasando mucho. Viendo a la Sub-19, uno se da cuenta que la calidad argentina sigue estando y los clubes europeos saben de eso. Si bien no es nuevo, ahora se los quieren llevar a todos. Y para nosotros por un lado es mejor porque el hockey argentino no llega a ser profesional y claro que hay muchos jugadores con la mentalidad de ya querer progresar, de ya querer sobresalir en una liga y me parece muy bien. Yo a cada chico que se quiera ir a Europa le doy totalmente el apoyo.

Danilo, con sangre y apellido ilustre

Se inició en el hockey sobre patines en Social San Juan, cuando apenas tenía 2 años. Más tarde se fue al SEC, donde prácticamente se formó como jugador (en el medio pasó por Unión de Villa Krause). Su familia, impulsora de su pasión: su abuelo Cecilio fue arquero, sus tíos (Mariano y "Panchito" Velázquez) también llegaron a la Selección: "Vengo de una familia hockista, que se inicia por el papá de mi abuelo. Mi abuelo falleció hace dos años y verlo en el arco a Juan Cruz (arquero de la Selección Sub19) fue como su sueño, a mí me hizo acordar mucho a mi abuelo y me alegra que ambos estemos ligados al hockey por él".