Cris Morena anunció oficialmente el lanzamiento de "Margarita", la secuela de Floricienta: qué actores regresarán

"Es por eso que para este aniversario, tengo un regalo sorpresa para vos. Este año con Max, van a poder ser parte de esta gran historia: 'Margarita, que tu cuento valga la pena'", manifestó.

Además, Cris Morena anunció que, esta historia, contará con dos grandes regresos, el de Isabel Macedo y Graciela Stéfani, que se podrán nuevamente en la piel de Delfina y Malala.

Por qué Flor Bertotti no quiere volver a hacer Floricienta

Unas declaraciones de Florencia Bertotti vertidas un año atrás sobre su relación con Cris Morena y por qué no aceptó volver a una tercera temporada de "Floricienta" volvieron a viralizarse en las redes sociales.

"El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie y yo a ella no me la podía imaginar como mamá, porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar", comenzó la actriz.

"Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí había sido perfecto, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo. Yo siento que no podía a nivel físico, y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”, finalizó.

Por último, Florencia Bertotti cerró: "Con ese programa coseché cariño, amor. Me ve la gente muchos años después, y me tiene asociada a un momento lindo o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no lo valorara, y si no lo tomara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño”.