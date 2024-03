Con la caída de la tasa del plazo fijo, ¿en qué conviene invertir según especialistas sanjuaninos?

También señala que quizás los pequeños ahorristas, que no tenía gran monto en el plazo fijo, destine el dinero al pago de deudas o de cuentas, teniendo en cuenta los aumentos en servicios que se avizoran.

Mientras tanto, Mariano Cáceres, especialista e integrante de Fórmula, Asesores Financieros, aseguró que, si se trata de un ahorro para el mediano o largo plazo, es buena idea buscar inversiones dolarizadas. “Para alguien conservador es bueno ir al dólar MEP para los distintos plazos, ya que hay oportunidad para el tipo de cambio”, señaló.

Y continuó: “Quienes tengan perfil agresivo podrían comenzar a armar algunas carteras de inversión, que tenga que ver con armar una cartera de Cedears, que son acciones que cotizan en el exterior donde se puede comprar en peso. Alguien que tenga inversiones en plazo fijo debería tratar de rotar hacia algo que proteja su capital, y tratar de armar una cartera diversificada, siempre y cuando no corra riesgo el capital”.

Por su parte, el especialista en economía Gustavo Ruiz Botella señaló que al bajar la tasa la primera opción para el ahorrista convencional son las billeteras virtuales, que hoy en día tienen una tasa de interés superior a los bancos. “La ventaja además es que se puede disponer del dinero todos los días, no se debe esperar un periodo como el plazo fijo convencional”, señala. Un detalle no menor es que debe ser para inversiones en el corto plazo, para no perder rentabilidad.

En la misma línea también acota que el dólar es una opción viable, teniendo en cuenta que está bajando, pero no hay que perder de vista que se mueve al ritmo de la demanda, por lo que si la demanda sube, el valor haría lo mismo.

“Tal vez un ahorrista más profesional se vuelque a títulos públicos, mientras que el ahorrista común se vuelque al dólar. Las criptomonedas son interesantes. Una opción de las más comunes es el dólar cripto, que cuesta un dólar. Algunas plataformas están pagando un interés del 20% anual. Bitcoin tuvo un nuevo máximo, en 73.600 dólares, pero hoy comprar en máximo no es conveniente si se necesita la plata urgente. Si es para dos o tres años, 70.000 dólares es barato porque se espera que para este año llegue a 300.000 dólares. Lo más razonable es que llegue a 180.000 dólares para fin de año. Con esta inversión hay que tener cuidado, porque es fácil caer en estafas, hay mucha gente que se aprovecha del desconocimiento”, puntualiza Ruiz Botella.

En resumen, si el ahorro es para corto plazo y hoy se tiene el dinero en plazo fijo, lo conveniente para que no se desvalorice el dinero es volcarlo al dólar o al rendimiento de las billeteras virtuales. Por el contrario, si se trata de una inversión a mediano o largo plazo, el destino dependerá del perfil del inversor, pero una cartera diversificada podría ser una buena opción.