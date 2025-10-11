sábado 11 de octubre 2025

Importante obra

Comenzó la pavimentación de calle Urquiza entre Córdoba y 9 de Julio

La obra contempla la demolición total de las losas deterioradas y la colocación de una carpeta asfáltica flexible que mejorará la circulación vehicular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
calle urquiza

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, ejecuta la obra de pavimentación en calle Urquiza, en el tramo comprendido entre avenida Córdoba y calle 9 de Julio. La intervención apunta a optimizar la transitabilidad en una zona de alto flujo vehicular y mejorar las condiciones de seguridad para conductores y frentistas.

Las tareas contemplan la demolición completa de todas las losas existentes, debido al avanzado deterioro del pavimento, lo que hace imposible su recuperación. Posteriormente, se realizará el reacondicionamiento de la estructura de la calzada con material de base, nivelando hasta alcanzar la rasante definitiva.

Finalmente, se colocará una carpeta de concreto asfáltico, transformando el actual tramo de pavimento rígido en un pavimento completamente flexible, más adecuado para el tipo de tránsito que soporta esta vía.

Los trabajos se iniciaron con un corte entre avenida Córdoba y calle Miranda. Desde la Dirección Provincial de Vialidad se informó que se aplicarán cortes parciales y programados, con el objetivo de mantener la circulación vehicular y el ingreso a los domicilios. La extensión de cada corte dependerá del ritmo de avance en las tareas de demolición y reconstrucción de la calzada.

La obra se desarrolla bajo supervisión técnica de la Dirección Provincial de Vialidad y forma parte de un plan integral de recuperación de calles urbanas que busca mejorar la movilidad y prolongar la vida útil de la red vial en la Ciudad de San Juan.

Alerta por viento sur en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
La emoción del hijo de Miguel Ángel Russo, tras hacer un gol minutos después del homenaje a su padre
San Juan vivirá un sábado caluroso y ventoso
La reacción de una espectadora al no ver a Jaime Muñoz en la final de la Voz Argentina
Femicidio de Daiana: Según la autopsia, no murió de un disparo en la cabeza
Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Por Redacción Tiempo de San Juan
House tour con Rosa Palma: la enfermera y candidata a diputada, abrió la puerta de su hogar en un tradicional barrio de Chimbas
El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero video
Video: el sitio histórico y cultural que jamás morirá en Huaco video
Fuerte choque entre dos motos en Santa Lucía dejó el saldo de tres heridos
