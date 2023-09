Charlotte Caniggia contó cómo reaccionaron sus padres ante el reclamo en vivo de cariño

“Ambos se quisieron comunicar conmigo, pero después ninguno me llamó más”, dijo y sorprendió a Charlotte por la reacción de Claudio Paul y Mariana Nannis. “Te quiere hablar Claudio”; “Te quiere hablar Mariana”, fueron los mensajes que recibió Tinelli por parte de los colaboradores de ambos. “Más que me llamen a mí, que llamen a los chicos”, consideró el conductor.

De inmediato, Charlotte tomó el micrófono y reveló cuál había sido la reacción de sus padres al escuchar su reclamo en vivo. “Con mi mamá no hablé, pero supongo que se va a acercar”, dijo sobre Mariana Nannis.

Y reveló que sí dialogó en privado con su Claudio Paul Caniggia, aunque no fue la charla que esperaba. “Me habló medio mal... No mal, pero está enojado con la vida. O siempre andan los dos... cada uno tiene que sanar con el momento justo y ellos quizás tienen problemas y no pueden resolverlos. Entonces, tienen ira, enojo. Y tienen esos sentimientos que no pueden llegar a estar bien con sus hijos. Entonces, ya está...”, manifestó Charlotte.

“Yo los suelto. Los amo y los acepto como son porque son mis padres. Ya está. Yo hago mi vida”, agregó la mediática sin intenciones de seguir profundizando en la relación con su familia.

Semanas atrás, el día de su debut en la pista más famosa del país, Charlotte se había sincerado al hablar del poco vínculo que mantiene con sus padres. “Está todo muy mal en la familia. No es cierto que me bloquearon, pero creo que todas las familias son un desastre, solo que pintan la familia Ingalls. Son unos chantas. Yo, por lo menos, digo la verdad. En mi familia todo se sabe. Todos se pelean, siempre hay bardo... Estoy acostumbrada. Conmigo no hay un conflicto exacto: mis papás se separaron y no se acercan a los hijos. Ese es el problema. Están en su mambo. Debe ser duro separarse después de tantos años. Igual, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar. Estoy tratando junto a mi hermano, pero es difícil para nosotros. Mis viejos no me llaman ni me escriben. Me gustaría que me digan: ‘Hola, hija. Estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá recapaciten y sean padres presentes, como lo eran antes. Yo estoy acostumbrada a pasar por estas cosas”, lamentó por ese entonces en diálogo con Marcelo Tinelli.

Después de un silencio incómodo por lo que acababa de confesar públicamente, Ángel de Brito le dedicó unas palabras a la participante que conoce desde hace años, cuando irrumpió en los medios argentinos y comenzó su carrera. “Me gusta que Charlotte fue cambiando con el correr de los años y hoy es una mujer sincera que dice este tipo de cosas que a mucha gente le cuesta hacerlas públicas, y que no va desde el odio. Ojalá se dé”, deseó el jurado.

Carolina Pampita Ardohain, por su parte, reveló que tenía ganas de abrazar a la participante. Y de inmediato, Tinelli hizo una salvedad: “Yo siento que Charlotte hace un montón de cosas, buscando eso que acaba de decir. El cariño de sus viejos. Ella muestra una dureza, se caga de risa y todo eso, pero hay una búsqueda que hoy la pudo expresar en palabras. Yo le digo a todo el mundo que Charlotte es una de las chicas más divinas y dulces que conozco y en todas sus manifestaciones siempre está la búsqueda del amor de su papá y su mamá. De poder encontrarse con ellos. Y hoy lo dijo con todas las palabras. A mí también me dan ganas de abrazarla”.

Y la modelo agregó: “Si ese amor de padre que naturalmente debería darse no se da, buscá vos tu propia familia. Tus amigos, tu gente más cercana, esa es la familia que elegiste: esos serán tus amores en esta vida. Y el día de mañana vendrán tus descendientes. Hoy tenés a tus sobrinos. Uno no elige la familia en la que nace. Así que lo mejor, en ese sentido, para vos. Sos una linda mujer por dentro, siempre. Muy transparente, siempre, y eso es lo que más disfrutamos cuando salís a la pista, porque sos así, tal cual. No hay maldad en ese corazón y siempre lo demostrás”.

FUENTE: Infobae