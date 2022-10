Buscaban a un soldado sanjuanino perdido hace 2 días y resulta que estaba con la amante

Hacia dos días que no tenían rastros del soldado y el caso empezó a preocupar. La última vez que lo vieron fue cuando salió de su casa en Chimbas y dijo que se iba a tomar la guardia al RIM 22. Por eso mismo se encendió la alarma y hubo temor por la suerte del muchacho. Sin embargo, no le había pasado nada: estaba en la casa de la amante en Rivadavia.

Los mismos familiares aseguraron a la Policía que ese día se despidió alrededor de las 14, diciendo que debía tomar su guardia en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 ubicado en Marquesado. Se marchó a bordo de su bicicleta marrón. Vestía pantalón corto y remera gris con el logo del RIM 22 y llevaba su mochila con una muda de ropa, según los datos que manejaba la Policía.

Lo curioso fue que la familia no tuvo más noticias de él y tampoco había llegado al regimiento. Eso generó preocupación en sus más cercanos, explicaron fuentes policiales. Fue así que este jueves en la mañana radicaron la denuncia en la Seccional 30ma de Rivadavia y se envió la alerta a otras dependencias policiales para localizar al soldado. El caso era misterioso, no tenían pistas sobre el paradero del soldado que había salido en bicicleta rumbo a su trabajo.

Los policías empezaron a hacer averiguaciones y a las pocas horas surgió una pista que ayudó a develar el misterio. Alguno de sus íntimos contó dónde podía estar. Este jueves en la tarde, los uniformados concurrieron a una casa de La Bebida y encontraron sano y salvo al joven soldado. Estaba en el domicilio de la amante, afirmaron fuentes policiales. También determinaron que no desapareció del trabajo, sino que estaba de descanso y por eso no fue al regimiento. Aparentemente, salió de su casa diciendo que tenía guardia para que no supieran que se iba con su nueva novia.