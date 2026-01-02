Gran noticia para los amantes del té: descubren nuevos beneficios para la salud, mirá cuáles son

Una taza de té es muy beneficiosa para la salud en varios frentes.

Una taza de té puede cambiar más que una tarde. Investigadores de los Estados Unidos y China revisaron décadas de estudios científicos y concluyeron que beber té cada día se asocia a menor muerte prematura y una vida más larga.

En el trabajo, que fue publicado en Beverage Plant Research, los investigadores afirman que “la evidencia más convincente sobre los efectos beneficiosos del té se observa en la prevención de enfermedades cardiovasculares”.

Además, el té diario se vincula con menos obesidad, menos diabetes tipo 2 y menor presencia de algunos cánceres.

El equipo lo integran Mingchuan Yang y colegas del Instituto de Investigación del Té de la Academia de Ciencias Agrícolas de China, junto a Chung Yang, de la Escuela de Farmacia Ernest Mario de la Universidad Estatal de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El misterio del té

El té es la segunda bebida más consumida, solo después del agua. Todas sus variedades nacen de la planta Camellia sinensis y se diferencian por el modo de procesarlas.

La revisión planteó una pregunta: ¿qué efectos reales tiene el té en la salud humana? Los investigadores analizaron ensayos clínicos y estudios poblacionales para separar lo comprobado en personas de lo visto en animales o laboratorio.

Intentaron ofrecer una visión precisa sobre cómo influye el té en enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares, cáncer, obesidad y diabetes tipo 2. También se preguntaron si los beneficios cambian según el tipo o la cantidad de té.

Ciencia en cada taza

El equipo de investigadores seleccionó estudios en seres humanos y priorizó grandes cohortes y ensayos controlados. Un metaanálisis de 38 cohortes mostró que el té diario, entre 1,5 y 2 tazas, baja la mortalidad total, cardiovascular y por cáncer.

“El mayor beneficio en la reducción de la mortalidad por todas las causas se observó con el consumo de 2 tazas por día”, resaltaron los investigadores.

En cáncer, la relación es más fuerte en boca, colon y pulmón en mujeres. El té ayuda a reducir la absorción de grasas, el colesterol LDL y la presión arterial, y mejora la salud de los vasos sanguíneos.

Diversos estudios sugieren que tres o cuatro tazas diarias de té disminuyen el riesgo de diabetes tipo 2, aunque resultados pueden variar según la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes y antiinflamatorios del té también protegen el cuerpo. En personas con sobrepeso, muchos ensayos controlados han demostrado el efecto de reducción de peso del té en personas con sobrepeso u obesidad.

El consumo de tres o cuatro tazas al día se asocia a menor riesgo de diabetes tipo 2, aunque en China algunos estudios encontraron un efecto opuesto.

Los resultados sobre memoria, masa muscular y huesos son prometedores, pero faltan datos sólidos en humanos.

Luz y sombra en la tetera

Si bien su consumo es beneficioso, los investigadores advirtieron que el té puede contener residuos de plaguicidas, metales pesados, microplásticos y flúor.

Sin embargo, aclararon que la evaluación de riesgos basada en los niveles de estos contaminantes en infusión sugiere que el consumo regular de té no debería representar un riesgo para la salud.

El té puede reducir la absorción de hierro, especialmente en vegetarianos. La presencia de azúcar, edulcorantes artificiales o almidón refinado, así como saborizantes y conservantes, en las bebidas de té embotelladas puede reducir o eclipsar los efectos beneficiosos del té, alertaron.

Los investigadores concluyen que el té es una bebida saludable y disfrutable para la mayoría, pero la ciencia debe seguir explorando sus efectos y posibles riesgos para entender su verdadero alcance.

Para disfrutar el té de forma segura, los investigadores sugieren consumirlo sin azúcar ni aditivos, priorizando el té puro elaborado con agua segura.

Recomiendan no superar las cuatro tazas diarias para evitar posibles efectos adversos relacionados con la cafeína o la reducción de absorción de hierro.

Es importante elegir productos de calidad, preferiblemente a granel o en hebras, y evitar versiones industrializadas con azúcares añadidos o saborizantes.

Se aconseja alternar diferentes tipos de té y consultar con un profesional de la salud si existen condiciones médicas específicas o embarazo.

FUENTE: Infobae